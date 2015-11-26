сегодня



MATT SORUM — о неучастии в туре GUNS N' ROSES



MATT SORUM в рамках недавнего интервью сказал, что смирился с фактом, что может больше никогда не сыграть с GUNS N' ROSES:



«Я смирился с тем, что они занимаются своими делами, а я — своими. Я не могу сказать, что когда всё это произошло, я был совершенно доволен сложившимися обстоятельствами. В то же время я очень хорошо отношусь к своему пребыванию в группе».



На вопрос о том, почему он считает, что его не пригласили в тур воссоединения, Matt ответил следующее:



«Я думаю, Axl очень лоялен. Ему нравится его группа, которая у него была долгое время. Он не смотрел на происходящее иначе... Если кто-то в этой группе и предан ей, то это он. Он решил: "Я возьму с собой своего парня Frank'а Ferrer. Если я смогу договориться со Slash'ем, будет здорово. Если я приведу Duff'а, это тоже будет здорово. И этого достаточно". Всё так и получилось, и они идут дальше».



Matt также сказал, что его приглашали выступить в качестве гостя в туре GUNS N' ROSES, но он не стал этого делать, потому что в этом не было никакой выгоды. На вопрос о том, согласился бы он выступить, если бы ему предложили сделать это снова, он сказал:



«Думаю, мне придётся подождать, пока мне позвонят, чтобы принять такое решение. Сейчас у меня есть ребёнок, и я занимаюсь обустройством семейного гнезда. В моей жизни происходит много разных вещей. Я только что спродюсировал новый альбом Billy Gibbons'а. Я собираюсь запустить свой собственный проект. У меня шесть стартапов. Я очень занятой человек. Это то, что подходит мне по жизни. Я очень хорошо отношусь к своему пребыванию в группе. И я постоянно благодарю GUNS N' ROSES за моё наследие в жизни».







+2 -0



просмотров: 209

