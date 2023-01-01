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MATT SORUM о GUNS N' ROSES: «У нас был менталитет банды, и я хотел быть участником этой банды»



Во время недавнего участия в подкасте "Black Oxygen Inspiration" Matt Sorum вспомнил о своём пребывании в GUNS N' ROSES в качестве барабанщика:



«Это было страшно. Если оглянуться назад, возможно, будучи немного старше, я бы поступил иначе, но всё немного вышло из-под контроля, потому что приобрело большие масштабы. Мы стремительно двигались вперед. Вокруг нас было много людей. Было много... не могу сказать, что неразберихи, но я не знаю... Я начал испытывать дискомфорт, потому что в то время мы были самой популярной группой в мире. Не существовало ничего более крутого, чем GUNS, и это было напряжно, потому что вокруг стало появляться множество людей, которые вели себя как старые друзья, пытаясь проникнуть в мою жизнь. И слава Богу, что в те дни у меня не было ни мобильного телефона, ни смс. Представьте, если бы тогда существовали смс!



И я могу признаться: я слишком много пил. И это известная проблема для участников GUNS. Так что в каком-то смысле я чувствовал себя обязанным это делать, потому что мы были такими — и я уже объяснял это раньше, я всегда говорил, что чувствую себя пиратом на пиратском корабле. У нас был менталитет банды, и я хотел быть участником этой банды. До того, как я стал участником GUNS N' ROSES, у меня не было ни одной татуировки. Возникло ощущение, как будто я был школьником и тусовался с другими, старшими парнями. Типа: "Пойду сделаю татуировки. Пойду выпью". Я всегда пил. Но я хочу сказать, что это дезориентировало только потому, что всё стало таким масштабным. И вокруг было много голливудских подхалимов, много тех, кого я называю точечными сварщиками. И некоторые из них мне нравились. И это было странно... Я бы сказал любому молодому музыканту, добившемуся успеха: "Берегите своё эго. Просто будьте осторожны", потому что со мной случилось вот такое. И это клише.



Я разговариваю с молодыми музыкантами и говорю: "Эй, чувак. Как дела? Как твоя голова?" Успех может быть пугающим, когда ты очень успешен, потому что всё меняется. Я не был так близок со своей семьёй. Я наслаждался турами. Но это было немного похоже на рок-н-ролльный пузырь. Я был в большом пузыре, и мы катались в нем по миру. И я чувствовал, что хочу насладиться каждой частью этого приключения, но это начало влиять на меня в музыкальном плане. Я начал наслаждаться вечеринкой немного больше, чем музыкой. И, оглядываясь назад, я спрашиваю себя: стал бы я что-то менять? Нет. [Смеётся]. Думаю, я бы поступил немного по-другому — с учётом того, что я стал старше, а в течение жизни ты учишься реагировать на такие вещи, я узнал гораздо больше о том, как справляться с тем, чего я не понимал».



Matt сказал, что для него важно быть честным в своей автобиографии о том, что происходило с ним в GUNS N' ROSES на пике коммерческого успеха группы:



«Я не хочу, чтобы люди верили, что всё было чинно-благородно. Если они читали мою книгу, то знают, что пару раз поезд сходил с рельсов. Но сейчас в моей жизни совершенно другой круг людей. У меня нет времени ни на кого, кому от меня что-то нужно. В этом нет смысла. Я очень доволен. Например, люди говорят — это голливудская фишка: "Чем ты занимаешься в последнее время?" Мне нравится этот вопрос, потому что я отвечаю: "Я и так сделал много всего и просто отдыхаю"».







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