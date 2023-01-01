Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продол... 167
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 31
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 30
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 24
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 23
*Вокалистка LACUNA COIL не верит, что женщин в металле будут ... 17
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Corpsegrinder во всем лучше Bar... 17
*Умер Джефф Бек 15
*Кассетный бокс-сет от MYSTICUM 13
*GENE SIMMONS об OZZY на 112 месте: «Это преступление!» 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продол... 167
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 31
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 30
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 24
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 23
[= ||| все новости группы



*

Matt Sorum

*



12 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY: «Да не пытался я оскорбить SORUM'a»

13 ноя 2022 : 		 MATT SORUM: «Я не жду звонка от GUNS N' ROSES

30 сен 2021 : 		 MATT SORUM — о неучастии в туре GUNS N' ROSES

1 сен 2021 : 		 Matt Sorum не хотел бы оставаться в GUNS N' ROSES

27 авг 2021 : 		 Matt Sorum благодарен за время в GUNS N' ROSES

17 авг 2021 : 		 MATT SORUM: «Моя книга — история взлетов и падений»

10 июн 2021 : 		 MATT SORUM продал дом

13 апр 2021 : 		 MATT SORUM и SHOOTER JENNINGS сделали саундтрек для Jack Daniel's

19 мар 2021 : 		 Биография MATT SORUM выйдет осенью с новой обложкой

11 мар 2021 : 		 MATT SORUM выпускает пиво

9 мар 2021 : 		 Биография MATT SORUM выйдет осенью

28 дек 2020 : 		 Как LARS ULRICH помог MATT SORUM попасть в GUNS N' ROSES

26 дек 2020 : 		 MATT SORUM — о биографии

1 сен 2020 : 		 MATT SORUM представил свою версию хита Тома Петти

26 авг 2020 : 		 MATT SORUM: «Не забывайте о нас, музыкантах...»

14 июл 2020 : 		 MATT SORUM: «Я начал стучать благодаря Ринго»

22 июн 2020 : 		 MATT SORUM: «Президент может собрать 19 000 в одном зале, а музыканты играть не могут?»

14 май 2020 : 		 MATT SORUM о времени в GUNS N' ROSES: «Словно смотришь чужой фильм, и ты в нём»

13 май 2020 : 		 MATT SORUM о своей студии

29 апр 2020 : 		 MATT SORUM выпустит биографию осенью

28 апр 2020 : 		 BILLY F GIBBONS и MATT SORUM в новом видео

17 апр 2020 : 		 MATT SORUM: «Я горжусь тем, что сделал с GUNS N' ROSES»

14 апр 2020 : 		 MATT SORUM исполняет GUNS N' ROSES

13 апр 2020 : 		 MATT SORUM: «Сейчас очень важно быть вместе»

8 мар 2020 : 		 Выход автобиографии MATT SORUM отложен

19 дек 2019 : 		 MATT SORUM выпустит биографию весной
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MIKE PORTNOY: «Да не пытался я оскорбить SORUM'a»



zoom
MIKE PORTNOY сказал, что сожалеет о том, что публично высказал свое замечание по поводу игры на ударных в классической песне GUNS N' ROSES "November Rain", объяснив, что он не пытался оскорбить другого барабанщика.

В августе 2012 года Portnoy, который обычно не стесняется высказывать своё мнение по любому вопросу, связанному с музыкой, написал в Twitter:

«"November Rain" — это классическая песня всех времён... Но почему же Matt Sorum играет ОДИН И ТОТ ЖЕ ФРАГМЕНТ каждые 4 такта? (23 раза, если быть точным!)».

Два дня спустя Sorum ответил Mike'y:

«Эта партия была идеей Axl'а [Rose, вокалист GUNS N' ROSES] как музыкальная часть, которая была использована в трилогии "Don't Cry" и "Estranged". Альбомы "Use Your Illusion" [части] 1 и 2 были проданы общим тиражом 20 миллионов.

Помните, дети, игра на барабанах — это не только причудливые барабанные переливы и брызги тарелок. Спросите Чарли Уоттса, Ringo или Phil'a Rudd'a».

На что Mike ответил:

«Согласен на 1000 %! Ringo — один из моих самых главных героев! Никакого неуважения, брат... Просто сделал замечание по поводу этой песни. Мир! : )».

Об этой перепелке ему напомнили в интервью подкасту "Appetite For Distortion":

«Это было недоразумение. Это была одна из тех Twitter-войн, которые разгорались из ниоткуда.

"November Rain" зазвучала в любом уголке, я услышал этот фрагмент, и меня осенило: "Боже мой. Это происходит буквально каждые четыре такта или каждые восемь тактов". Я посчитал их, и это было что-то около 37 раз, одно и то же звучание.

Слушайте, я не испытываю ничего, кроме уважения к GUNS N' ROSES и Matt'у Sorum'y. Matt — замечательный, великолепный барабанщик, и он делал потрясающие вещи как в GUNS N' ROSES, так и в других командах. Поэтому я никогда не пытаюсь оскорбить другого барабанщика. Я могу найти что-то впечатляющее или вдохновляющее у любого музыканта, и я никогда не хочу опускаться и оскорблять кого-либо из них. Но я просто случайно написал эту случайную мысль, типа: "Почему одна и та же комбинация повторяется 37 раз?" или что-то в этом роде. И я сожалею, что сделал это, потому что, возможно, это прозвучало как оскорбление для Matt'а, а я не хотел, чтобы это было так. Но он ответил что-то вроде: "О, по крайней мере, мне не нужна ударная установка из ста частей, чтобы играть". И тогда я ответил: "Эй, ты разговариваешь с самым большим фанатом Ringo и BEATLES всех времён. Не разыгрывай со мной эту карту". В итоге мы переписывались по электронной почте, и я извинился и сказал: "Слушай, я действительно не хотел проявить неуважение". Так что я очень сожалею о том твите и научился быть немного более осторожным в своих высказываниях в Интернете».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 95

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом