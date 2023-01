сегодня



MIKE PORTNOY: «Да не пытался я оскорбить SORUM'a»



MIKE PORTNOY сказал, что сожалеет о том, что публично высказал свое замечание по поводу игры на ударных в классической песне GUNS N' ROSES "November Rain", объяснив, что он не пытался оскорбить другого барабанщика.



В августе 2012 года Portnoy, который обычно не стесняется высказывать своё мнение по любому вопросу, связанному с музыкой, написал в Twitter:



«"November Rain" — это классическая песня всех времён... Но почему же Matt Sorum играет ОДИН И ТОТ ЖЕ ФРАГМЕНТ каждые 4 такта? (23 раза, если быть точным!)».



Два дня спустя Sorum ответил Mike'y:



«Эта партия была идеей Axl'а [Rose, вокалист GUNS N' ROSES] как музыкальная часть, которая была использована в трилогии "Don't Cry" и "Estranged". Альбомы "Use Your Illusion" [части] 1 и 2 были проданы общим тиражом 20 миллионов.



Помните, дети, игра на барабанах — это не только причудливые барабанные переливы и брызги тарелок. Спросите Чарли Уоттса, Ringo или Phil'a Rudd'a».



На что Mike ответил:



«Согласен на 1000 %! Ringo — один из моих самых главных героев! Никакого неуважения, брат... Просто сделал замечание по поводу этой песни. Мир! : )».



Об этой перепелке ему напомнили в интервью подкасту "Appetite For Distortion":



«Это было недоразумение. Это была одна из тех Twitter-войн, которые разгорались из ниоткуда.



"November Rain" зазвучала в любом уголке, я услышал этот фрагмент, и меня осенило: "Боже мой. Это происходит буквально каждые четыре такта или каждые восемь тактов". Я посчитал их, и это было что-то около 37 раз, одно и то же звучание.



Слушайте, я не испытываю ничего, кроме уважения к GUNS N' ROSES и Matt'у Sorum'y. Matt — замечательный, великолепный барабанщик, и он делал потрясающие вещи как в GUNS N' ROSES, так и в других командах. Поэтому я никогда не пытаюсь оскорбить другого барабанщика. Я могу найти что-то впечатляющее или вдохновляющее у любого музыканта, и я никогда не хочу опускаться и оскорблять кого-либо из них. Но я просто случайно написал эту случайную мысль, типа: "Почему одна и та же комбинация повторяется 37 раз?" или что-то в этом роде. И я сожалею, что сделал это, потому что, возможно, это прозвучало как оскорбление для Matt'а, а я не хотел, чтобы это было так. Но он ответил что-то вроде: "О, по крайней мере, мне не нужна ударная установка из ста частей, чтобы играть". И тогда я ответил: "Эй, ты разговариваешь с самым большим фанатом Ringo и BEATLES всех времён. Не разыгрывай со мной эту карту". В итоге мы переписывались по электронной почте, и я извинился и сказал: "Слушай, я действительно не хотел проявить неуважение". Так что я очень сожалею о том твите и научился быть немного более осторожным в своих высказываниях в Интернете».







+0 -0



просмотров: 95