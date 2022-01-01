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*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 58
*Умер Дэн Маккаферти 51
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 26
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 17
*Почему ROB CAGGIANO ушёл из ANTHRAX 14
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Matt Sorum

*



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|||| 13 ноя 2022

MATT SORUM: «Я не жду звонка от GUNS N' ROSES



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MATT SORUM в рамках недавней беседы ответил на вопрос, присоединился бы он к GUNS N' ROSES, если бы получил приглашения от SLASH'a или Duff'a:

«Я на самом деле не знаю. Я к тому, что нужно всё решать по мере того, как это происходит, по одной ситуации за раз, верно? Я многое изменил в своей жизни, исходя из того, что благоприятно отражается на мне. И эти изменения также связаны с тем, что является правильным в данный момент, а также в контексте того, что касается всех, кто в этом участвует. Я могу сказать вам, что я не сижу у телефона, ожидая звонка с предложением присоединиться к GUNS N' ROSES или чему-то подобному. Я двигаюсь вперёд по жизни и получаю от неё огромное удовольствие. Мне нравится то, что я делаю сейчас, и мне этого достаточно. Но никогда не стоит загадывать. Я понял, что в жизни никогда ничего не знаешь, и я научился никогда не говорить "никогда", потому что невозможно предугадать, какие повороты ждут нас за горизонтом. Но я не жду такого предложения, и меня всё устраивает».




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