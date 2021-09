сегодня



MATT SORUM не хотел бы оставаться в GUNS N' ROSES



MATT SORUM в рамках недавнего интервью сказал, что не испытывал желания возвращаться в GUNS N' ROSES в рамках "Not In This Lifetime":



«Люди спрашивают меня: "Разве ты не хочешь быть в туре с этими ребятами? Почему ты не в туре? А я отвечаю: "Ну, у меня в запасе есть кое-что другое. У меня родился ребёнок. Я занимаюсь разными проектами. Я занимаюсь своим делом". Это то, что предназначено для меня Вселенной. Я никогда не пытался вставить квадратный колышек в круглое отверстие».







+0 -0



просмотров: 111