Видео с текстом от FLOTSAM AND JETSAM



FLOTSAM AND JETSAM опубликовали официальное видео с текстом на песню "Blood In The Water", которая взята из выходящего четвертого июня на AFM Records альбома "Blood In The Water":



01. Blood In The Water



02. Burn The Sky



03. Brace For Impact



04. A Place To Die



05. The Walls



06. Cry For The Dead



07. The Wicked Hour



08. Too Many Lives



09. Grey Dragon



10. Reaggression



11. Undone



12. Seven Seconds 'Til The End Of The World



















