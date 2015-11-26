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Flotsam and Jetsam

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20 авг 2021 : 		 Концерт FLOTSAM AND JETSAM отменили из-за отсутствия вакцин у группы

20 июн 2021 : 		 Обучающее видео от FLOTSAM AND JETSAM

25 май 2021 : 		 Новое видео FLOTSAM AND JETSAM

1 май 2021 : 		 Видео с текстом от FLOTSAM AND JETSAM

12 апр 2021 : 		 Новое видео FLOTSAM AND JETSAM

9 апр 2021 : 		 Новая песня FLOTSAM AND JETSAM

1 апр 2021 : 		 Новый альбом FLOTSAM AND JETSAM выйдет летом

6 янв 2021 : 		 FLOTSAM AND JETSAM завершают работу

14 ноя 2020 : 		 FLOTSAM AND JETSAM нашли басиста

8 сен 2020 : 		 Очередной альбом FLOTSAM AND JETSAM почти готов

22 июн 2020 : 		 JASON BITTNER и JASON WARD исполняют FLOTSAM AND JETSAM

31 май 2019 : 		 Следующий альбом FLOTSAM AND JETSAM будет намного тяжелее

8 апр 2019 : 		 GoPro-видео от FLOTSAM AND JETSAM

8 янв 2019 : 		 Видео с текстом от FLOTSAM AND JETSAM

25 ноя 2018 : 		 Новое видео FLOTSAM AND JETSAM

3 ноя 2018 : 		 Новая песня FLOTSAM AND JETSAM

15 июн 2018 : 		 Видео полного выступления FLOTSAM AND JETSAM

28 май 2018 : 		 Видео с текстом FLOTSAM AND JETSAM

24 май 2018 : 		 Подробности о новом альбоме FLOTSAM AND JETSAM

28 апр 2018 : 		 FLOTSAM AND JETSAM нашли ударника

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления FLOTSAM & JETSAM

6 июл 2017 : 		 FLOTSAM AND JETSAM нашли барабанщика

10 сен 2016 : 		 Видео с текстом от FLOTSAM AND JETSAM

3 июн 2016 : 		 Новое видео FLOTSAM AND JETSAM

22 май 2016 : 		 Гитарист FLOTSAM AND JETSAM: «Jason был тем самым, кто достойно заменил Клиффа в METALLICA»

11 май 2016 : 		 Видео с текстом от FLOTSAM AND JETSAM
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Концерт FLOTSAM AND JETSAM отменили из-за отсутствия вакцин у группы



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Намеченный на 25 августа концерт FLOTSAM AND JETSAM был отменен ввиду того, что некоторые из участников имеют статус "не вакцинирован".

FLOTSAM AND JETSAM's Concert In San Francisco Canceled Over Bandmembers' 'Unvaccinated' Status



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