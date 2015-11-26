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Концерт FLOTSAM AND JETSAM отменили из-за отсутствия вакцин у группы



Намеченный на 25 августа концерт FLOTSAM AND JETSAM был отменен ввиду того, что некоторые из участников имеют статус "не вакцинирован".







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