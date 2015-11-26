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Flotsam and Jetsam

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8 апр 2019 : 		 GoPro-видео от FLOTSAM AND JETSAM

8 янв 2019 : 		 Видео с текстом от FLOTSAM AND JETSAM

25 ноя 2018 : 		 Новое видео FLOTSAM AND JETSAM

3 ноя 2018 : 		 Новая песня FLOTSAM AND JETSAM

15 июн 2018 : 		 Видео полного выступления FLOTSAM AND JETSAM

28 май 2018 : 		 Видео с текстом FLOTSAM AND JETSAM

24 май 2018 : 		 Подробности о новом альбоме FLOTSAM AND JETSAM

28 апр 2018 : 		 FLOTSAM AND JETSAM нашли ударника

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления FLOTSAM & JETSAM

6 июл 2017 : 		 FLOTSAM AND JETSAM нашли барабанщика

10 сен 2016 : 		 Видео с текстом от FLOTSAM AND JETSAM

3 июн 2016 : 		 Новое видео FLOTSAM AND JETSAM

22 май 2016 : 		 Гитарист FLOTSAM AND JETSAM: «Jason был тем самым, кто достойно заменил Клиффа в METALLICA»

11 май 2016 : 		 Видео с текстом от FLOTSAM AND JETSAM

12 апр 2016 : 		 Видео с выступления FLOTSAM AND JETSAM

9 апр 2016 : 		 Видео с текстом от FLOTSAM AND JETSAM

9 мар 2016 : 		 Новый альбом FLOTSAM AND JETSAM выйдет в мае

13 фев 2016 : 		 Новый альбом FLOTSAM AND JETSAM выйдет в апреле

21 дек 2015 : 		 Видео с выступления FLOTSAM AND JETSAM

5 авг 2015 : 		 Видео с выступления FLOTSAM AND JETSAM

21 май 2015 : 		 Видео с выступления FLOTSAM AND JETSAM

12 май 2015 : 		 Видео с выступления FLOTSAM AND JETSAM

28 мар 2015 : 		 FLOTSAM AND JETSAM записывают ударные

4 мар 2015 : 		 FLOTSAM AND JETSAM готовятся к записи

22 дек 2014 : 		 Барабанщик SHADOWS FALL в FLOTSAM AND JETSAM

26 ноя 2014 : 		 Из FLOTSAM AND JETSAM ушел барабанщик
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GoPro-видео от FLOTSAM AND JETSAM



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Гитарист FLOTSAM AND JETSAM Michael Gilbert опубликовал GoPro-съёмку с выступления в рамках Killfest 2019.

FLOTSAM AND JETSAM Killing It On Killfest Tour; GoPro Video Available





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