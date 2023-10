сегодня



Видео полного выступления FLOTSAM AND JETSAM



Видео полного выступления FLOTSAM AND JETSAM, состоявшегося пятого октября в Hell, Diest, Belgium, доступно для просмотра ниже:



"Hammerhead"

"Dreams Of Death"

"The Walls"

"Smoked Out"

"Prisoner Of Time"

"Cry For The Dead"

"She Took An Axe"

"Iron Maiden"

"Brace For Impact"

"Suffer The Masses"

"Demolition Man"

"I Live You Die"

"No Place For Disgrace"

"Doomsday For The Deceiver"







