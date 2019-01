сегодня



Видео с текстом от FLOTSAM AND JETSAM



Официальное видео с текстом на песню "Control" от аризонских металл-ветеранов FLOTSAM AND JETSAM можно увидеть ниже. Трек взят из предстоящего альбома "The End Of Chaos", выход которого запланирован AFM Records на 19 января.



Трек-лист:



01. Prisoner Of Time

02. Control

03. Recover

04. Prepare For Chaos

05. Slowly Insane

06. Architects Of Hate

07. Demolition Man

08. Unwelcome Surprise

09. Snake Eye

10. Survive

11. Good Or Bad

12. The End



























