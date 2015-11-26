Видео с текстом от FLOTSAM AND JETSAM

Официальное видео с текстом на песню "Control" от аризонских металл-ветеранов FLOTSAM AND JETSAM можно увидеть ниже. Трек взят из предстоящего альбома "The End Of Chaos", выход которого запланирован AFM Records на 19 января.
Трек-лист:
01. Prisoner Of Time
02. Control
03. Recover
04. Prepare For Chaos
05. Slowly Insane
06. Architects Of Hate
07. Demolition Man
08. Unwelcome Surprise
09. Snake Eye
10. Survive
11. Good Or Bad
12. The End
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