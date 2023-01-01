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*Умерла Шинейд О'Коннор 39
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 34
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Немецкой BIG 4 быть! 32
*Новое видео U.D.O. 29
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*

Flotsam and Jetsam

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1 авг 2023 : 		 Барабанщик FLOTSAM AND JETSAM: «Подкладки меня не смущают!»

12 май 2023 : 		 FLOTSAM AND JETSAM забили на Европу

8 янв 2023 : 		 FLOTSAM AND JETSAM работают над новым материалом

1 авг 2022 : 		 Демонстрационное видео от FLOTSAM AND JETSAM

27 июн 2022 : 		 FLOTSAM AND JETSAM работают над новым материалом

22 июн 2022 : 		 FLOTSAM AND JETSAM на ProgPower USA

21 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления FLOTSAM AND JETSAM

20 авг 2021 : 		 Концерт FLOTSAM AND JETSAM отменили из-за отсутствия вакцин у группы

20 июн 2021 : 		 Обучающее видео от FLOTSAM AND JETSAM

25 май 2021 : 		 Новое видео FLOTSAM AND JETSAM

1 май 2021 : 		 Видео с текстом от FLOTSAM AND JETSAM

12 апр 2021 : 		 Новое видео FLOTSAM AND JETSAM

9 апр 2021 : 		 Новая песня FLOTSAM AND JETSAM

1 апр 2021 : 		 Новый альбом FLOTSAM AND JETSAM выйдет летом

6 янв 2021 : 		 FLOTSAM AND JETSAM завершают работу

14 ноя 2020 : 		 FLOTSAM AND JETSAM нашли басиста

8 сен 2020 : 		 Очередной альбом FLOTSAM AND JETSAM почти готов

22 июн 2020 : 		 JASON BITTNER и JASON WARD исполняют FLOTSAM AND JETSAM

31 май 2019 : 		 Следующий альбом FLOTSAM AND JETSAM будет намного тяжелее

8 апр 2019 : 		 GoPro-видео от FLOTSAM AND JETSAM

8 янв 2019 : 		 Видео с текстом от FLOTSAM AND JETSAM

25 ноя 2018 : 		 Новое видео FLOTSAM AND JETSAM

3 ноя 2018 : 		 Новая песня FLOTSAM AND JETSAM

15 июн 2018 : 		 Видео полного выступления FLOTSAM AND JETSAM

28 май 2018 : 		 Видео с текстом FLOTSAM AND JETSAM

24 май 2018 : 		 Подробности о новом альбоме FLOTSAM AND JETSAM
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Барабанщик FLOTSAM AND JETSAM: «Подкладки меня не смущают!»



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Ken Mary в недавней беседе решил вставить свои пару центов по поводу использования группами ранее записанных треков:

«Честно говоря, мой ответ вам, вероятно, не понравится, но я не против, в зависимости от исполнителей. Есть исполнители, которые, давайте признаем это, очень немногие из них, когда им за семьдесят, будут звучать так, как они звучали в те времена. Знаете, я вырос на песнях Элтона Джона и видел его недавние записи. Ему уже за 70. Его голос не звучит так же. По-моему, это даже не звучит, как тот же исполнитель. Если вы говорите об артистах, то, например, я видел KISS, я видел их последний, прощальный тур. Это было прямо перед COVID. И я знал, что некоторые вокальные партии были записаны заранее. И если честно, меня это устраивало, потому что я только хотел увидеть, как они исполняют песни, я хотел запомнить, как это было, когда я увидел их в первый раз, и вы хотите запомнить героев своего детства такими, какие они есть. Я бы предпочёл услышать трек, а не какое-то ужасное исполнение или что-то в этом роде, когда они уже просто не в состоянии это сделать. Так что в некоторых случаях я не против, и я знаю, что молодые люди тоже. Я разговаривал с... Я не помню... То есть это было, наверное, лет 15 назад, но я помню, как я говорил с кем-то о Бритни Спирс, и я сказал: "Ну, вы знаете, всё, что она делает, это все под фанеру". А они мне: "Да, это нормально, потому что она так много танцует, так что фанера ОК". А я такой: "Хорошо. Ну, если вы знаете об этом и не против, и вы просто пришли посмотреть на выступление, быть может так и нормально". Я считаю, что если речь идёт о чём-то более, не хочу сказать, более серьёзном, но, может быть, о музыке, которая, не знаю, не обязательно ориентирована на шоу, то для такого рода выступления, я бы, наверное, не согласился с тем, чтобы был фанерный вокал».




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