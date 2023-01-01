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Барабанщик FLOTSAM AND JETSAM: «Подкладки меня не смущают!»



Ken Mary в недавней беседе решил вставить свои пару центов по поводу использования группами ранее записанных треков:



«Честно говоря, мой ответ вам, вероятно, не понравится, но я не против, в зависимости от исполнителей. Есть исполнители, которые, давайте признаем это, очень немногие из них, когда им за семьдесят, будут звучать так, как они звучали в те времена. Знаете, я вырос на песнях Элтона Джона и видел его недавние записи. Ему уже за 70. Его голос не звучит так же. По-моему, это даже не звучит, как тот же исполнитель. Если вы говорите об артистах, то, например, я видел KISS, я видел их последний, прощальный тур. Это было прямо перед COVID. И я знал, что некоторые вокальные партии были записаны заранее. И если честно, меня это устраивало, потому что я только хотел увидеть, как они исполняют песни, я хотел запомнить, как это было, когда я увидел их в первый раз, и вы хотите запомнить героев своего детства такими, какие они есть. Я бы предпочёл услышать трек, а не какое-то ужасное исполнение или что-то в этом роде, когда они уже просто не в состоянии это сделать. Так что в некоторых случаях я не против, и я знаю, что молодые люди тоже. Я разговаривал с... Я не помню... То есть это было, наверное, лет 15 назад, но я помню, как я говорил с кем-то о Бритни Спирс, и я сказал: "Ну, вы знаете, всё, что она делает, это все под фанеру". А они мне: "Да, это нормально, потому что она так много танцует, так что фанера ОК". А я такой: "Хорошо. Ну, если вы знаете об этом и не против, и вы просто пришли посмотреть на выступление, быть может так и нормально". Я считаю, что если речь идёт о чём-то более, не хочу сказать, более серьёзном, но, может быть, о музыке, которая, не знаю, не обязательно ориентирована на шоу, то для такого рода выступления, я бы, наверное, не согласился с тем, чтобы был фанерный вокал».







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