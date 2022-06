27 июн 2022



FLOTSAM AND JETSAM работают над новым материалом



Вокалист FLOTSAM AND JETSAM Eric "A.K." Knutson в рамках интервью на Graspop Metal Meeting сообщил о том, что группа планирует в следующем году выпустить новую работу:



«Мои гитаристы для (предыдущего альбома) "Blood In The Water", я думаю, написали 40 песен, а мы включили в альбом только 12, так что нам есть из чего выбирать. Большинство из них будут разобраны на части, из них будут вырезаны куски, но у нас достаточно музыки, чтобы продолжать работать ещё долгое время. Мы примерно на полпути сочинения новой пластинки. Сейчас у нас есть формула, которая нам очень помогает, и мы, вероятно, будем придерживаться её и в этот раз. Последние три альбома пошли нам на пользу».







+0 -0



просмотров: 323