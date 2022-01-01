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*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*Новое видео MEGADETH 28
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 18
*Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables" 12
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Flotsam and Jetsam

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27 июн 2022 : 		 FLOTSAM AND JETSAM работают над новым материалом

22 июн 2022 : 		 FLOTSAM AND JETSAM на ProgPower USA

21 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления FLOTSAM AND JETSAM

20 авг 2021 : 		 Концерт FLOTSAM AND JETSAM отменили из-за отсутствия вакцин у группы

20 июн 2021 : 		 Обучающее видео от FLOTSAM AND JETSAM

25 май 2021 : 		 Новое видео FLOTSAM AND JETSAM

1 май 2021 : 		 Видео с текстом от FLOTSAM AND JETSAM

12 апр 2021 : 		 Новое видео FLOTSAM AND JETSAM

9 апр 2021 : 		 Новая песня FLOTSAM AND JETSAM

1 апр 2021 : 		 Новый альбом FLOTSAM AND JETSAM выйдет летом

6 янв 2021 : 		 FLOTSAM AND JETSAM завершают работу

14 ноя 2020 : 		 FLOTSAM AND JETSAM нашли басиста

8 сен 2020 : 		 Очередной альбом FLOTSAM AND JETSAM почти готов

22 июн 2020 : 		 JASON BITTNER и JASON WARD исполняют FLOTSAM AND JETSAM

31 май 2019 : 		 Следующий альбом FLOTSAM AND JETSAM будет намного тяжелее

8 апр 2019 : 		 GoPro-видео от FLOTSAM AND JETSAM

8 янв 2019 : 		 Видео с текстом от FLOTSAM AND JETSAM

25 ноя 2018 : 		 Новое видео FLOTSAM AND JETSAM

3 ноя 2018 : 		 Новая песня FLOTSAM AND JETSAM

15 июн 2018 : 		 Видео полного выступления FLOTSAM AND JETSAM

28 май 2018 : 		 Видео с текстом FLOTSAM AND JETSAM

24 май 2018 : 		 Подробности о новом альбоме FLOTSAM AND JETSAM

28 апр 2018 : 		 FLOTSAM AND JETSAM нашли ударника

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления FLOTSAM & JETSAM

6 июл 2017 : 		 FLOTSAM AND JETSAM нашли барабанщика

10 сен 2016 : 		 Видео с текстом от FLOTSAM AND JETSAM
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|||| 27 июн 2022

FLOTSAM AND JETSAM работают над новым материалом



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Вокалист FLOTSAM AND JETSAM Eric "A.K." Knutson в рамках интервью на Graspop Metal Meeting сообщил о том, что группа планирует в следующем году выпустить новую работу:

«Мои гитаристы для (предыдущего альбома) "Blood In The Water", я думаю, написали 40 песен, а мы включили в альбом только 12, так что нам есть из чего выбирать. Большинство из них будут разобраны на части, из них будут вырезаны куски, но у нас достаточно музыки, чтобы продолжать работать ещё долгое время. Мы примерно на полпути сочинения новой пластинки. Сейчас у нас есть формула, которая нам очень помогает, и мы, вероятно, будем придерживаться её и в этот раз. Последние три альбома пошли нам на пользу».

FLOTSAM AND JETSAM Working On New Album -




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