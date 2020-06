сегодня



JASON BITTNER и JASON WARD исполняют FLOTSAM AND JETSAM



Jason Bittner (Overkill, ex-Flotsam And Jetsam) опубликовал карантинное видео на композицию FLOTSAM AND JETSAM "Hard On You" при участии Jason'a Ward'a.







