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Flotsam and Jetsam

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11 май 2016 : 		 Видео с текстом от FLOTSAM AND JETSAM

12 апр 2016 : 		 Видео с выступления FLOTSAM AND JETSAM

9 апр 2016 : 		 Видео с текстом от FLOTSAM AND JETSAM

9 мар 2016 : 		 Новый альбом FLOTSAM AND JETSAM выйдет в мае

13 фев 2016 : 		 Новый альбом FLOTSAM AND JETSAM выйдет в апреле

21 дек 2015 : 		 Видео с выступления FLOTSAM AND JETSAM

5 авг 2015 : 		 Видео с выступления FLOTSAM AND JETSAM

21 май 2015 : 		 Видео с выступления FLOTSAM AND JETSAM

12 май 2015 : 		 Видео с выступления FLOTSAM AND JETSAM

28 мар 2015 : 		 FLOTSAM AND JETSAM записывают ударные

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22 дек 2014 : 		 Барабанщик SHADOWS FALL в FLOTSAM AND JETSAM

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18 авг 2014 : 		 FLOTSAM AND JETSAM воспользовались архивами

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19 мар 2014 : 		 FLOTSAM AND JETSAM расстались с гитаристом и басистом

12 мар 2014 : 		 Видео с выступления FLOTSAM AND JETSAM

8 мар 2014 : 		 Видео с выступления FLOTSAM AND JETSAM

4 мар 2014 : 		 Видео с выступления FLOTSAM AND JETSAM

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Новое видео FLOTSAM AND JETSAM



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"Demolition Man", новое видео группы FLOTSAM AND JETSAM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The End Of Chaos", выходящего 18 января на AFM Records. Альбом будет доступен в диджипака, на прохзрачно-оранжевом виниле (450 копий), черном виниле (450 копий), цветном виниле (500 копий) и с черно-золотыми брызгами, а также в виде бокс-сета с футболкой.

Трек-лист:

01. Prisoner Of Time

02. Control

03. Recover

04. Prepare For Chaos

05. Slowly Insane

06. Architects Of Hate

07. Demolition Man

08. Unwelcome Surprise

09. Snake Eye

10. Survive

11. Good Or Bad

12. The End



Video Premiere: FLOTSAM AND JETSAM's 'Demolition Man'








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Papa


25 ноя 2018, 01:42		хитовенько и коротенько )) как и надо


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