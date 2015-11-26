Новое видео FLOTSAM AND JETSAM

"Demolition Man", новое видео группы FLOTSAM AND JETSAM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The End Of Chaos", выходящего 18 января на AFM Records. Альбом будет доступен в диджипака, на прохзрачно-оранжевом виниле (450 копий), черном виниле (450 копий), цветном виниле (500 копий) и с черно-золотыми брызгами, а также в виде бокс-сета с футболкой.
Papa
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