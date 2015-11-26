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Новое видео FLOTSAM AND JETSAM



"Demolition Man", новое видео группы FLOTSAM AND JETSAM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The End Of Chaos", выходящего 18 января на AFM Records. Альбом будет доступен в диджипака, на прохзрачно-оранжевом виниле (450 копий), черном виниле (450 копий), цветном виниле (500 копий) и с черно-золотыми брызгами, а также в виде бокс-сета с футболкой.



Трек-лист:



01. Prisoner Of Time



02. Control



03. Recover



04. Prepare For Chaos



05. Slowly Insane



06. Architects Of Hate



07. Demolition Man



08. Unwelcome Surprise



09. Snake Eye



10. Survive



11. Good Or Bad



12. The End























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