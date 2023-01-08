FLOTSAM AND JETSAM работают над новым материалом

FLOTSAM AND JETSAM опубликовали следующее сообщение:
«Металхэды! Представляем вам ещё один концертный клип с наших европейских выступлений летом 2022 года. И да, прежде чем вы начнёте спрашивать, мы углубились в процесс работы над тем, что станет продолжением "Blood In The Water". Готовитесь ли вы к этому потрясению? Потому что мы можем заверить вас, что он встряхнёт вас до глубины души! А пока наслаждайтесь этим клипом и помните: Flotz til Death!»
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