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*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 32
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 26
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 20
*Вокалистка LACUNA COIL не верит, что женщин в металле будут ... 15
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Flotsam and Jetsam

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8 янв 2023 : 		 FLOTSAM AND JETSAM работают над новым материалом

1 авг 2022 : 		 Демонстрационное видео от FLOTSAM AND JETSAM

27 июн 2022 : 		 FLOTSAM AND JETSAM работают над новым материалом

22 июн 2022 : 		 FLOTSAM AND JETSAM на ProgPower USA

21 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления FLOTSAM AND JETSAM

20 авг 2021 : 		 Концерт FLOTSAM AND JETSAM отменили из-за отсутствия вакцин у группы

20 июн 2021 : 		 Обучающее видео от FLOTSAM AND JETSAM

25 май 2021 : 		 Новое видео FLOTSAM AND JETSAM

1 май 2021 : 		 Видео с текстом от FLOTSAM AND JETSAM

12 апр 2021 : 		 Новое видео FLOTSAM AND JETSAM

9 апр 2021 : 		 Новая песня FLOTSAM AND JETSAM

1 апр 2021 : 		 Новый альбом FLOTSAM AND JETSAM выйдет летом

6 янв 2021 : 		 FLOTSAM AND JETSAM завершают работу

14 ноя 2020 : 		 FLOTSAM AND JETSAM нашли басиста

8 сен 2020 : 		 Очередной альбом FLOTSAM AND JETSAM почти готов

22 июн 2020 : 		 JASON BITTNER и JASON WARD исполняют FLOTSAM AND JETSAM

31 май 2019 : 		 Следующий альбом FLOTSAM AND JETSAM будет намного тяжелее

8 апр 2019 : 		 GoPro-видео от FLOTSAM AND JETSAM

8 янв 2019 : 		 Видео с текстом от FLOTSAM AND JETSAM

25 ноя 2018 : 		 Новое видео FLOTSAM AND JETSAM

3 ноя 2018 : 		 Новая песня FLOTSAM AND JETSAM

15 июн 2018 : 		 Видео полного выступления FLOTSAM AND JETSAM

28 май 2018 : 		 Видео с текстом FLOTSAM AND JETSAM

24 май 2018 : 		 Подробности о новом альбоме FLOTSAM AND JETSAM

28 апр 2018 : 		 FLOTSAM AND JETSAM нашли ударника

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления FLOTSAM & JETSAM
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|||| 8 янв 2023

FLOTSAM AND JETSAM работают над новым материалом



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FLOTSAM AND JETSAM опубликовали следующее сообщение:

«Металхэды! Представляем вам ещё один концертный клип с наших европейских выступлений летом 2022 года. И да, прежде чем вы начнёте спрашивать, мы углубились в процесс работы над тем, что станет продолжением "Blood In The Water". Готовитесь ли вы к этому потрясению? Потому что мы можем заверить вас, что он встряхнёт вас до глубины души! А пока наслаждайтесь этим клипом и помните: Flotz til Death!»






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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8 янв 2023
Red One
После ухода Ньюстеда не то
  Dislike!1

просмотров: 440

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