Очередной альбом FLOTSAM AND JETSAM почти готов



FLOTSAM AND JETSAM не скучают во время пандемии, и хотя работать над новыми песнями стало намного труднее, прежде всего тем, кто привык джемовать в реале, «Флотзилла» не сдаётся и всё ещё ревёт. На днях гитарист группы, Michael Gilbert сказал канадскому порталу BraveWords, что новый альбом «в большей степени готов»:



«Это похоже на конвейерную линию, по которой идёт "продукт", и мы хотим взять из него 10–12 наилучших песен для альбома. И если на линии появляется идея получше, мы убираем худшее "на полку" и запускаем наш творческий конвейер снова. Мы не хотим, чтобы на пластинке были хоть какие-то проходные треки.



Мы стараемся быть последовательны в нашем творчестве — при том, что оно очень разнообразно. Песни из новой работы будут связаны с предыдущими альбомами — "Flotsam And Jetsam" и "The End Of Chaos". В свое время альбом "Drift" был для нас своего рода экспериментом, мы достаточно далеко отклонились от курса, ведь он так отличался от нашей самой первой записи — "Doomsday For The Deceiver"! Если послушать эти альбомы один за другим, то можно подумать, что их писали разные группы. А вот если вы послушаете все три альбома, включая тот, который мы сейчас готовим, то вы скажете, что это определённо одна и та же группа. Хотя все песни разные, это заметно. Мы не придерживаемся одной и той же формулы — у многих групп есть свои методы, которым они следуют, и всегда звучат одинаково. Да, они всегда добиваются успеха и никогда не подводят своих поклонников, но для меня это скучно.



Как удаётся сочинять в наше трудное время? Это невозможно форсировать, всё должно происходить естественно. Вы не знаете, откуда берётся вдохновение. Иногда я просто сижу в своей студии и слушаю музыку, а потом у меня в руках оказывается гитара, потому что меня что-то вдохновило. Например, я хочу выучить новый для себя рифф, который я только что услышал. Потом я его переработаю, и появляется новая песня. Бывает, я просто сажусь и играю, но ничего не получается. Вдохновение может прийти в любое время, и когда что-то "щёлкает", всегда что-то происходит».



Последний на сегодняшний день студийный альбом Flotsam And Jetsam, "The End Of Chaos", был выпущен в январе 2019 года.







