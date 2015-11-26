сегодня



FLOTSAM AND JETSAM нашли басиста



FLOTSAM AND JETSAM объявили о том, что новым басистом группы стал Bill Bodily (CONTRARIAN, ex-INHUMATUS, ex-TOXIK). До того как стать полноценным участником, он заменял в команде Michael'a Spencer'a в рамках последнего тура в прошлом году.



«Мы хотим поблагодарить Michael'a Spencer'a за его время в группе. Он присоединился к нам в 2014 году и мы очень многого достигли вместе. Мы искренне желаем ему успехов в любых будущих начинаниях. У нас же открывается новая глава в карьере, мы работаем над новым материалом и рады сообщить, что сведение уже закончено. Он очень тяжелый, мы взяли звук последних пластинок и добавили ему еще большей агрессивности без потери иных элементов. Все прекрасно поработали в студии, мы очень довольны новой музыкой и надеемся и верим, что новая пластинка оправдает все ожидания».







+0 -0



просмотров: 240

