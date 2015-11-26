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Flotsam and Jetsam

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8 янв 2019 : 		 Видео с текстом от FLOTSAM AND JETSAM

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11 май 2016 : 		 Видео с текстом от FLOTSAM AND JETSAM

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9 апр 2016 : 		 Видео с текстом от FLOTSAM AND JETSAM

9 мар 2016 : 		 Новый альбом FLOTSAM AND JETSAM выйдет в мае

13 фев 2016 : 		 Новый альбом FLOTSAM AND JETSAM выйдет в апреле

21 дек 2015 : 		 Видео с выступления FLOTSAM AND JETSAM

5 авг 2015 : 		 Видео с выступления FLOTSAM AND JETSAM

21 май 2015 : 		 Видео с выступления FLOTSAM AND JETSAM

12 май 2015 : 		 Видео с выступления FLOTSAM AND JETSAM
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FLOTSAM AND JETSAM нашли басиста



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FLOTSAM AND JETSAM объявили о том, что новым басистом группы стал Bill Bodily (CONTRARIAN, ex-INHUMATUS, ex-TOXIK). До того как стать полноценным участником, он заменял в команде Michael'a Spencer'a в рамках последнего тура в прошлом году.

«Мы хотим поблагодарить Michael'a Spencer'a за его время в группе. Он присоединился к нам в 2014 году и мы очень многого достигли вместе. Мы искренне желаем ему успехов в любых будущих начинаниях. У нас же открывается новая глава в карьере, мы работаем над новым материалом и рады сообщить, что сведение уже закончено. Он очень тяжелый, мы взяли звук последних пластинок и добавили ему еще большей агрессивности без потери иных элементов. Все прекрасно поработали в студии, мы очень довольны новой музыкой и надеемся и верим, что новая пластинка оправдает все ожидания».

FLOTSAM AND JETSAM Announces New Bassist, Puts Finishing Touches On Next Studio Album



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