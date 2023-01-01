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*SUM 41 всё 53
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 29
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 23
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
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Flotsam and Jetsam

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12 май 2023 : 		 FLOTSAM AND JETSAM забили на Европу

8 янв 2023 : 		 FLOTSAM AND JETSAM работают над новым материалом

1 авг 2022 : 		 Демонстрационное видео от FLOTSAM AND JETSAM

27 июн 2022 : 		 FLOTSAM AND JETSAM работают над новым материалом

22 июн 2022 : 		 FLOTSAM AND JETSAM на ProgPower USA

21 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления FLOTSAM AND JETSAM

20 авг 2021 : 		 Концерт FLOTSAM AND JETSAM отменили из-за отсутствия вакцин у группы

20 июн 2021 : 		 Обучающее видео от FLOTSAM AND JETSAM

25 май 2021 : 		 Новое видео FLOTSAM AND JETSAM

1 май 2021 : 		 Видео с текстом от FLOTSAM AND JETSAM

12 апр 2021 : 		 Новое видео FLOTSAM AND JETSAM

9 апр 2021 : 		 Новая песня FLOTSAM AND JETSAM

1 апр 2021 : 		 Новый альбом FLOTSAM AND JETSAM выйдет летом

6 янв 2021 : 		 FLOTSAM AND JETSAM завершают работу

14 ноя 2020 : 		 FLOTSAM AND JETSAM нашли басиста

8 сен 2020 : 		 Очередной альбом FLOTSAM AND JETSAM почти готов

22 июн 2020 : 		 JASON BITTNER и JASON WARD исполняют FLOTSAM AND JETSAM

31 май 2019 : 		 Следующий альбом FLOTSAM AND JETSAM будет намного тяжелее

8 апр 2019 : 		 GoPro-видео от FLOTSAM AND JETSAM

8 янв 2019 : 		 Видео с текстом от FLOTSAM AND JETSAM

25 ноя 2018 : 		 Новое видео FLOTSAM AND JETSAM

3 ноя 2018 : 		 Новая песня FLOTSAM AND JETSAM

15 июн 2018 : 		 Видео полного выступления FLOTSAM AND JETSAM

28 май 2018 : 		 Видео с текстом FLOTSAM AND JETSAM

24 май 2018 : 		 Подробности о новом альбоме FLOTSAM AND JETSAM

28 апр 2018 : 		 FLOTSAM AND JETSAM нашли ударника
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FLOTSAM AND JETSAM забили на Европу



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FLOTSAM AND JETSAM опубликовали следующее сообщение:

«С большим разочарованием мы вынуждены отменить наши июньские европейские концерты. Мы надеемся, что наши поклонники поймут и поддержат нас в этом. К сожалению, расходы, связанные с гастролями, удвоились, а в некоторых случаях утроились.

Как и многие американские группы, которым пришлось отменить гастрольные планы за рубежом, мы тоже не застрахованы от увеличения расходов, которые стали для нас проблемой. Проведение этого турне привело бы к значительным убыткам, которые мы не можем понести, и по этой причине мы с сожалением отменили эти даты.

Мы надеемся увидеть всех наших европейских поклонников, как только это станет возможным».






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