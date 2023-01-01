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FLOTSAM AND JETSAM забили на Европу



FLOTSAM AND JETSAM опубликовали следующее сообщение:



«С большим разочарованием мы вынуждены отменить наши июньские европейские концерты. Мы надеемся, что наши поклонники поймут и поддержат нас в этом. К сожалению, расходы, связанные с гастролями, удвоились, а в некоторых случаях утроились.



Как и многие американские группы, которым пришлось отменить гастрольные планы за рубежом, мы тоже не застрахованы от увеличения расходов, которые стали для нас проблемой. Проведение этого турне привело бы к значительным убыткам, которые мы не можем понести, и по этой причине мы с сожалением отменили эти даты.



Мы надеемся увидеть всех наших европейских поклонников, как только это станет возможным».











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