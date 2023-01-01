FLOTSAM AND JETSAM забили на Европу

FLOTSAM AND JETSAM опубликовали следующее сообщение:
«С большим разочарованием мы вынуждены отменить наши июньские европейские концерты. Мы надеемся, что наши поклонники поймут и поддержат нас в этом. К сожалению, расходы, связанные с гастролями, удвоились, а в некоторых случаях утроились.
Как и многие американские группы, которым пришлось отменить гастрольные планы за рубежом, мы тоже не застрахованы от увеличения расходов, которые стали для нас проблемой. Проведение этого турне привело бы к значительным убыткам, которые мы не можем понести, и по этой причине мы с сожалением отменили эти даты.
Мы надеемся увидеть всех наших европейских поклонников, как только это станет возможным».
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет