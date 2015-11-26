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Flotsam and Jetsam

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6 янв 2021 : 		 FLOTSAM AND JETSAM завершают работу

14 ноя 2020 : 		 FLOTSAM AND JETSAM нашли басиста

8 сен 2020 : 		 Очередной альбом FLOTSAM AND JETSAM почти готов

22 июн 2020 : 		 JASON BITTNER и JASON WARD исполняют FLOTSAM AND JETSAM

31 май 2019 : 		 Следующий альбом FLOTSAM AND JETSAM будет намного тяжелее

8 апр 2019 : 		 GoPro-видео от FLOTSAM AND JETSAM

8 янв 2019 : 		 Видео с текстом от FLOTSAM AND JETSAM

25 ноя 2018 : 		 Новое видео FLOTSAM AND JETSAM

3 ноя 2018 : 		 Новая песня FLOTSAM AND JETSAM

15 июн 2018 : 		 Видео полного выступления FLOTSAM AND JETSAM

28 май 2018 : 		 Видео с текстом FLOTSAM AND JETSAM

24 май 2018 : 		 Подробности о новом альбоме FLOTSAM AND JETSAM

28 апр 2018 : 		 FLOTSAM AND JETSAM нашли ударника

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления FLOTSAM & JETSAM

6 июл 2017 : 		 FLOTSAM AND JETSAM нашли барабанщика

10 сен 2016 : 		 Видео с текстом от FLOTSAM AND JETSAM

3 июн 2016 : 		 Новое видео FLOTSAM AND JETSAM

22 май 2016 : 		 Гитарист FLOTSAM AND JETSAM: «Jason был тем самым, кто достойно заменил Клиффа в METALLICA»

11 май 2016 : 		 Видео с текстом от FLOTSAM AND JETSAM

12 апр 2016 : 		 Видео с выступления FLOTSAM AND JETSAM

9 апр 2016 : 		 Видео с текстом от FLOTSAM AND JETSAM

9 мар 2016 : 		 Новый альбом FLOTSAM AND JETSAM выйдет в мае

13 фев 2016 : 		 Новый альбом FLOTSAM AND JETSAM выйдет в апреле

21 дек 2015 : 		 Видео с выступления FLOTSAM AND JETSAM

5 авг 2015 : 		 Видео с выступления FLOTSAM AND JETSAM

21 май 2015 : 		 Видео с выступления FLOTSAM AND JETSAM
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|||| 6 янв 2021

FLOTSAM AND JETSAM завершают работу



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FLOTSAM AND JETSAM завершают работу над новым альбомом, выход которого предварительно намечен на конец весны/начало лета. Гитарист Michael Gilbert в недавнем интервью рассказал:

«Все должно было выходить в январе, таким был план. Он готов — все готово за исключением обложки, потому что мы понимали, что к январю ничего не успеем и перенесли все ориентировочно на июнь. Мы перестали напряженно записываться, чтобы уложиться в срок и начали больше уделять времени процессу сведения. Так что сейчас все готов за исключением некоторых оформительских моментов. Думаю, что скоро уже выйдет клип — видео с текстом на первый сингл и это будет либо в феврале либо в марте».

FLOTSAM AND JETSAM Is Putting Finishing Touches On





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