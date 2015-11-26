6 янв 2021



FLOTSAM AND JETSAM завершают работу



FLOTSAM AND JETSAM завершают работу над новым альбомом, выход которого предварительно намечен на конец весны/начало лета. Гитарист Michael Gilbert в недавнем интервью рассказал:



«Все должно было выходить в январе, таким был план. Он готов — все готово за исключением обложки, потому что мы понимали, что к январю ничего не успеем и перенесли все ориентировочно на июнь. Мы перестали напряженно записываться, чтобы уложиться в срок и начали больше уделять времени процессу сведения. Так что сейчас все готов за исключением некоторых оформительских моментов. Думаю, что скоро уже выйдет клип — видео с текстом на первый сингл и это будет либо в феврале либо в марте».













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