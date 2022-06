сегодня



Профессиональное видео полного выступления FLOTSAM AND JETSAM



Профессиональное видео полного выступления FLOTSAM AND JETSAM, которое состоялось в рамках Hellfest 2022, Val de Moine, Клисон, Франция, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Dreams Of Death"

"Hammerhead"

"Iron Maiden"

"She Took An Axe"

"The Walls"

"Desecrator"

"Prisoner Of Time"

"I Live You Die"

"Brace For Impact"

"No Place For Disgrace"







