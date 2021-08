сегодня



Лидер ANNIHILATOR — об альбоме 1994 года



Jeff Waters поделился своими воспоминаниями о записи альбома "King Of The Kill":



«Отличные шорты. Сессии записи "King Of The Kill" в студии Watersound Studios, Мейпл Ридж, Британская Колумбия, Канада. Весна / лето 1994 года.



(Мои шорты) И я помню, как смотрел погоню за О. Джей Симпсоном по маленькому телевизору в углу. Я отдал эту LP-гитару, но она использовалась только в одной-двух частях одной-двух песен. Основной ритм- и лид-гитарой была Black SG. Чистые партии были с синим стратом. Это было в те времена, когда 4 Alesis ADAT и BRC были в тренде! Они были безумием для нас, музыкантов и студий, но вынудили многие студии выйти из бизнеса. До их появления в начале 90-х годов использовались в основном 2-дюймовые кассеты, которые стоили сотни долларов и позволяли записать на них всего 15 минут. Затем нужно было покупать ещё одну кассету, ещё одну, и т. д. Иногда бюджеты на 2-дюймовые ленты (которые воспроизводились и записывались на огромных, термочувствительных, привередливых обслуживаемых машинах) для больших групп исчислялись многими тысячами долларов... Очень многими. Плюс температурный режим, транспортировка и хранение.



С появлением цифровых технологий, королями которых изначально стала компания Alesis, выпустив Masterlink (штуковину для записи миксов) и ADATS, я мог буквально пойти в местный магазин 7-11 и купить видеокассету VHS за $7. Именно на неё они записывали звук в новом цифровом формате. Те, кто разбирался в этих вещах, были ошеломлены, ведь это открывало гораздо больше возможностей по столь низкой цене, хотя мы не понимали, что технология A/D-конвертеров была довольно дерьмовой в течение добрых пяти лет после их выпуска, но моя студия была оборудована одними из первых. Кажется, я приобрёл их в 93-м.



В студийном бизнесе всё прошло долгий путь. Единственное, что было действительно хреново, так это то, что многие из нас, старых пердунов, поняли, что НАСТОЯЩИЙ способ делать ВЕЛИКУЮ музыку, как правило, был в группе, а не дома, в студии и с плёнкой. Почему? Потому что вы должны были быть хорошо подготовленной группой, и вы ВСЕ должны были быть чертовски хорошими музыкантами. Никаких компьютеров. Никаких компьютерных программ для исправления вокала. Просто будь убойным музыкантом и играй хорошо... И с другими участниками. Сегодня мы можем послать ссылку на Dropbox кому-то по всему миру, он отыграет запись в своей домашней студии и пришлёт её обратно. Все эти технологии просто замечательны; единственным недостатком является то, что для того, чтобы записываться по старинке, нужно поднять свою игру на гораздо более высокий уровень. Никто не будет так сильно улучшать её!



"King Of The Kill" была моей первой записью "не в большой и настоящей студии". К счастью, этот альбом продавался с огромным успехом за границей и ещё лучше — в Японии.



Чтобы закончить эту болтовню, я возвращаюсь к началу: отличные шорты, Jeff!»







