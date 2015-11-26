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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 148

*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 98
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 54
*Новое видео DEXCORE 25
*Новая басистка WHITESNAKE хочет, чтобы в группах было больше... 22
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Annihilator

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29 дек 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR: «Больше полугода я боролся с COVID-19 и последствиями»

12 ноя 2021 : 		 Новая версия песни ANNIHILATOR

10 ноя 2021 : 		 DAVE LOMBARDO, STU BLOCK на новом альбоме ANNIHILATOR

10 окт 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR: «А не сыграть ли нам три первых альбома целиком?»

26 авг 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR — об альбоме 1994 года

21 июл 2021 : 		 ANNIHILATOR в акустике

10 июн 2021 : 		 ANNIHILATOR в акустике

8 июн 2021 : 		 ANNIHILATOR ищут фотографии с 1989 по 1993 годы

11 мар 2021 : 		 ANNIHILATOR, KATAKLYSM, UNLEASH THE ARCHERS претендуют на JUNO

29 дек 2020 : 		 Лидер ANNIHILATOR исполняет новую песню

11 авг 2020 : 		 Лидер ANNIHILATOR вспоминает

6 июн 2020 : 		 ANNIHILATOR хотят вернуть бывшего вокалиста

11 май 2020 : 		 Обучающее видео от ANNIHILATOR

7 май 2020 : 		 Концертное видео ANNIHILATOR

8 апр 2020 : 		 Редкий концерт ANNIHILATOR

23 мар 2020 : 		 ANNIHILATOR выпустят специальный винил

5 мар 2020 : 		 Лидер ANNIHILATOR: «Новый альбом вернул нам ощущение "Never, Neverland"»

17 янв 2020 : 		 Видео с текстом от ANNIHILATOR

9 янв 2020 : 		 Фронтмен ANNIHILATOR опубликовал видео из студии

21 дек 2019 : 		 ANNIHILATOR планируют отметить юбилей "Never, Neveland"

20 дек 2019 : 		 Лидер ANNIHILATOR продает туровые гитары

15 дек 2019 : 		 Новое видео ANNIHILATOR

5 дек 2019 : 		 JEFF WATERS о новом альбоме ANNIHILATOR

28 ноя 2019 : 		 Новое видео ANNIHILATOR

14 ноя 2019 : 		 Видео с выступления ANNIHILATOR

14 окт 2019 : 		 ANNIHILATOR открыли тур
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Лидер ANNIHILATOR: «Больше полугода я боролся с COVID-19 и последствиями»



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Jeff Waters рассказал о том, как пережил COVID-19:

«Когда мы столкнулись с этой катастрофой, связанной с COVID, я пересмотрел несколько моментов, поскольку я заразился COVID, моя жена заразилась, дети заразились. И я заболел очень сильно, потому что я старше, я ранее был курильщиком. Я не пью алкоголь уже три десятилетия, но я всё ещё не занимаюсь спортом. Я не пил много воды. Я употреблял много фастфуда.

По существу это была пандемия, и я заболел COVID. У меня было такое ощущение, будто слон сидит у тебя на груди в течение двух недель, и я хрипел как потрескивающий костер. Вот как я это описывал: неважно, вдох это был или выдох, это был треск костра. И ещё мне сказали не принимать лекарства от астмы, потому что это может усугубить ситуацию.

У меня проверили уровень кислорода и сказали: "Вам, вероятно, нужно лечь в больницу. Если уровень кислорода станет ещё ниже, вам нужно находиться в больнице". А моя жена наблюдала за мной весь день и ночь в соседней комнате и следила, чтобы со мной всё было в порядке. Я был изолирован, потому что мне было страшно — мы все были напуганы здесь [в Великобритании], как и везде. И я частично восстановился примерно за две недели. Я проснулся, а слона уже не было. Так что это было что-то вроде: "Хорошо, он больше не сидит у меня на груди". Но на это ушло шесть-семь месяцев. И теперь я понял то, что я считал таким глупым термином, — "длинный COVID". Я думал: "О, это очередная политическая хрень". А потом я понял, что это реально — COVID был реальным, а это реальность. Потому что это длилось более шести месяцев. А потом я проснулся однажды утром и сказал: "О, вторая половина моих лёгких вернулась". Так что я шесть с половиной месяцев переживал: "О чёрт. Неужели я только что повредил свои лёгкие? Неужели моя карьера, а может и жизнь, закончена?" А затем я вернулся».

ANNIHILATOR





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