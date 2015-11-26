сегодня



Лидер ANNIHILATOR : «Больше полугода я боролся с COVID-19 и последствиями»



Jeff Waters рассказал о том, как пережил COVID-19:



«Когда мы столкнулись с этой катастрофой, связанной с COVID, я пересмотрел несколько моментов, поскольку я заразился COVID, моя жена заразилась, дети заразились. И я заболел очень сильно, потому что я старше, я ранее был курильщиком. Я не пью алкоголь уже три десятилетия, но я всё ещё не занимаюсь спортом. Я не пил много воды. Я употреблял много фастфуда.



По существу это была пандемия, и я заболел COVID. У меня было такое ощущение, будто слон сидит у тебя на груди в течение двух недель, и я хрипел как потрескивающий костер. Вот как я это описывал: неважно, вдох это был или выдох, это был треск костра. И ещё мне сказали не принимать лекарства от астмы, потому что это может усугубить ситуацию.



У меня проверили уровень кислорода и сказали: "Вам, вероятно, нужно лечь в больницу. Если уровень кислорода станет ещё ниже, вам нужно находиться в больнице". А моя жена наблюдала за мной весь день и ночь в соседней комнате и следила, чтобы со мной всё было в порядке. Я был изолирован, потому что мне было страшно — мы все были напуганы здесь [в Великобритании], как и везде. И я частично восстановился примерно за две недели. Я проснулся, а слона уже не было. Так что это было что-то вроде: "Хорошо, он больше не сидит у меня на груди". Но на это ушло шесть-семь месяцев. И теперь я понял то, что я считал таким глупым термином, — "длинный COVID". Я думал: "О, это очередная политическая хрень". А потом я понял, что это реально — COVID был реальным, а это реальность. Потому что это длилось более шести месяцев. А потом я проснулся однажды утром и сказал: "О, вторая половина моих лёгких вернулась". Так что я шесть с половиной месяцев переживал: "О чёрт. Неужели я только что повредил свои лёгкие? Неужели моя карьера, а может и жизнь, закончена?" А затем я вернулся».







</div>





+8 -2



просмотров: 600

