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*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 48
*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 42
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 32
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Annihilator

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12 июл 2023 : 		 Лидер ANNIHILATOR сходил на IRON MAIDEN

29 июн 2023 : 		 ANNIHILATOR завершили работу над альбомом

14 апр 2023 : 		 Концертное видео ANNIHILATOR

31 мар 2023 : 		 Концертное видео ANNIHILATOR

22 фев 2022 : 		 Лидер ANNIHILATOR: «Я полгода боролся с COVID»

21 фев 2022 : 		 Новое видео ANNIHILATOR

28 янв 2022 : 		 ANNIHILATOR выпустили виниловый сингл

17 янв 2022 : 		 Кавер-версия VAN HALEN от ANNIHILATOR

29 дек 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR: «Больше полугода я боролся с COVID-19 и последствиями»

12 ноя 2021 : 		 Новая версия песни ANNIHILATOR

10 ноя 2021 : 		 DAVE LOMBARDO, STU BLOCK на новом альбоме ANNIHILATOR

10 окт 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR: «А не сыграть ли нам три первых альбома целиком?»

26 авг 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR — об альбоме 1994 года

21 июл 2021 : 		 ANNIHILATOR в акустике

10 июн 2021 : 		 ANNIHILATOR в акустике

8 июн 2021 : 		 ANNIHILATOR ищут фотографии с 1989 по 1993 годы

11 мар 2021 : 		 ANNIHILATOR, KATAKLYSM, UNLEASH THE ARCHERS претендуют на JUNO

29 дек 2020 : 		 Лидер ANNIHILATOR исполняет новую песню

11 авг 2020 : 		 Лидер ANNIHILATOR вспоминает

6 июн 2020 : 		 ANNIHILATOR хотят вернуть бывшего вокалиста

11 май 2020 : 		 Обучающее видео от ANNIHILATOR

7 май 2020 : 		 Концертное видео ANNIHILATOR

8 апр 2020 : 		 Редкий концерт ANNIHILATOR

23 мар 2020 : 		 ANNIHILATOR выпустят специальный винил

5 мар 2020 : 		 Лидер ANNIHILATOR: «Новый альбом вернул нам ощущение "Never, Neverland"»

17 янв 2020 : 		 Видео с текстом от ANNIHILATOR
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Лидер ANNIHILATOR сходил на IRON MAIDEN



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JEFF WATERS восьмого июля сходил на концерт IRON MAIDEN:

«Это была отличная вечеринка, и все веселились от души! А кто бы не веселился?! Полный зал преданных фанатов, которые слушали одни из лучших песен и вокальные партии в исполнении просто невероятного мужчины.

Bruce управляет сценой, как будто ему 30 лет. Вживую он поёт лучше, чем почти любой современный металлический исполнитель любого возраста. Чёрт, вот это шоу и группа! Плюс, что за команда!»

ANNIHILATOR Founder JEFF WATERS Weighs In On IRON MAIDEN's London Show -




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