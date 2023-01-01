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Лидер ANNIHILATOR сходил на IRON MAIDEN



JEFF WATERS восьмого июля сходил на концерт IRON MAIDEN:



«Это была отличная вечеринка, и все веселились от души! А кто бы не веселился?! Полный зал преданных фанатов, которые слушали одни из лучших песен и вокальные партии в исполнении просто невероятного мужчины.



Bruce управляет сценой, как будто ему 30 лет. Вживую он поёт лучше, чем почти любой современный металлический исполнитель любого возраста. Чёрт, вот это шоу и группа! Плюс, что за команда!»







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