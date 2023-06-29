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*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 36
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 22
*Новое видео CANNIBAL CORPSE 17
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Annihilator

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ANNIHILATOR завершили работу над альбомом



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Jeff Waters опубликовал следующее сообщение:

«Я только что доделал ещё одну пластинку... Блин, за последние 4 года я записал 4 пластинки! Да... Не могу дождаться, когда вы услышите те три, которые вы ещё не слышали. Осталось записать ещё 1 пластинку, и это будет 5 пластинок за 5 лет... Я в ударе, должен сказать! Затем настанет время гастролировать и наслаждаться моими последними годами! Ха-ха! Работа — это весело, но к концу 2024 года я отбуду своё время в HEAVEN/HELL! Ну, может быть, в 2025-м.... Может быть, в 2026-м, ха-ха [❤]

(Кстати, Annihilator был создан в декабре 1984 года... В 2024 году будет 40 лет с тех пор, как я написал "Crystal Ann", а John Bates и я написали первую версию "Alison Hell" [🙂] )».

ANNIHILATOR Completes New Studio Album




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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29 июн 2023
Corpsegrinder04
Да только вот со времён ухода Паддена, как-то качество страдает. Записал бы что-нибудь в духе 93-го года для разнообразия, было бы интересно.
Like!2
29 июн 2023
A
ASombre76
Corpsegrinder04, согласен, но с другой стороны, Вотерс, ИМХО, один из самых позитивных чуваков в метале вообще, так что может что и придумает интересное, как минимум надеюсь.
29 июн 2023
YNWA
Джефф, а может ты с каждого из этих пяти альбомов выберешь по паре лучших песен и выпустишь один нормальный альбом?
Like!1
29 июн 2023
R
R0ck_N_R0lla
Последним альбомам аннигилятора самое место в ларьках с мп3 дисками, где нибудь между ленинградом и бутыркой , но на Вотерса совершенно не хочется гнать за качество выпускаемого продукта, типа "ну хуйня, ну и что, в следующий раз лучше будет"
29 июн 2023
Lord Iscariah
О, Уотерс хаер отрастил) Но да, надо бы нам один альбом, но зато очень годный. После ухода Паддена альбомы довольно средненькие выдались.
29 июн 2023
a
artmageddon
это Тоби из Госта

просмотров: 716

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