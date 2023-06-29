сегодня



ANNIHILATOR завершили работу над альбомом



Jeff Waters опубликовал следующее сообщение:



«Я только что доделал ещё одну пластинку... Блин, за последние 4 года я записал 4 пластинки! Да... Не могу дождаться, когда вы услышите те три, которые вы ещё не слышали. Осталось записать ещё 1 пластинку, и это будет 5 пластинок за 5 лет... Я в ударе, должен сказать! Затем настанет время гастролировать и наслаждаться моими последними годами! Ха-ха! Работа — это весело, но к концу 2024 года я отбуду своё время в HEAVEN/HELL! Ну, может быть, в 2025-м.... Может быть, в 2026-м, ха-ха [❤]



(Кстати, Annihilator был создан в декабре 1984 года... В 2024 году будет 40 лет с тех пор, как я написал "Crystal Ann", а John Bates и я написали первую версию "Alison Hell" [🙂] )».







+1 -0



( 6 ) просмотров: 716

