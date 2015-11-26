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Annihilator

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10 ноя 2021 : 		 DAVE LOMBARDO, STU BLOCK на новом альбоме ANNIHILATOR

10 окт 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR: «А не сыграть ли нам три первых альбома целиком?»

26 авг 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR — об альбоме 1994 года

21 июл 2021 : 		 ANNIHILATOR в акустике

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29 дек 2020 : 		 Лидер ANNIHILATOR исполняет новую песню

11 авг 2020 : 		 Лидер ANNIHILATOR вспоминает

6 июн 2020 : 		 ANNIHILATOR хотят вернуть бывшего вокалиста

11 май 2020 : 		 Обучающее видео от ANNIHILATOR

7 май 2020 : 		 Концертное видео ANNIHILATOR

8 апр 2020 : 		 Редкий концерт ANNIHILATOR

23 мар 2020 : 		 ANNIHILATOR выпустят специальный винил

5 мар 2020 : 		 Лидер ANNIHILATOR: «Новый альбом вернул нам ощущение "Never, Neverland"»

17 янв 2020 : 		 Видео с текстом от ANNIHILATOR

9 янв 2020 : 		 Фронтмен ANNIHILATOR опубликовал видео из студии

21 дек 2019 : 		 ANNIHILATOR планируют отметить юбилей "Never, Neveland"

20 дек 2019 : 		 Лидер ANNIHILATOR продает туровые гитары

15 дек 2019 : 		 Новое видео ANNIHILATOR

5 дек 2019 : 		 JEFF WATERS о новом альбоме ANNIHILATOR

28 ноя 2019 : 		 Новое видео ANNIHILATOR

14 ноя 2019 : 		 Видео с выступления ANNIHILATOR

14 окт 2019 : 		 ANNIHILATOR открыли тур

12 окт 2019 : 		 Обучающее видео от ANNIHILATOR

11 окт 2019 : 		 Новая песня ANNIHILATOR
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|||| 10 ноя 2021

DAVE LOMBARDO, STU BLOCK на новом альбоме ANNIHILATOR



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earMusic объявили о планах по переизданию практически всего каталога ANNIHILATOR — планируется издать в общей сложности 18 записей. Кроме того, будет выпущен диск "Metal II", который посвящен памяти Эдди Ван Халена и Алекси Лайхо:

01. Chasing The High (ft. Willie Adler)

02. Downright Dominate (ft. Alexi Laiho)

03. Army Of One (ft. Steve "Lips" Kudlow)

04. Couple Suicide (ft. Danko Jones and Angela Gossow)

05. Heavy Metal Maniac (ft. Dan Beehler and Allan Johnson)

06. Haunted (ft. Jesper Strömblad)

07. Romeo Delight

08. Detonation (ft. Jacob Lynam)

09. Clown Parade (ft. Jeff Loomis)

10. Smothered (ft. Anders Björler)

11. Kicked (ft. Corey Beaulieu)

«Dave был в моей любимой группе (SLAYER). И продолжает развиваться и играть во многих разнообразных группах, таких как MISFITS, SUICIDAL TENDENCIES, DEAD CROSS, MR. BUNGLE и многих других проектах. Для меня было честью участвовать в записи альбома вместе с Lombardo. И он использует тарелку "Reign In Blood"!!! Да! АКТУАЛЬНУЮ тарелку, которую мы слышим на этой классической записи.

Stu был вокалистом, которого я ( в открытую) хотел видеть вокалистом ANNIHILATOR, с тех пор, как я услышал его в канадской группе INTO ETERNITY, но у меня никогда не было возможности заполучить его! Он — следующее поколение потрясающих вокалистов, которые подхватывают микрофон у таких икон, как [Bruce] Dickinson и [Rob] Halford. И наши пути ДОЛЖНЫ были пересечься давным-давно, но так случилось, что они встретились только сейчас!

Так что я связался с ними обоими. И им обоим понравились мелодии, и они оба сказали "FUCK YES"! И я сказал Stu: "У тебя три дубля", так что везде есть изъяны, недостатки и лажа. И я сказал то же самое Dave'у: "Сделай это". И смотреть, как профессионалы делают это, просто умопомрачительно, потому что у тебя не самый лучший звук, но у тебя самые лучшие исполнители!»

ANNIHILATOR Taps Ex-SLAYER Drummer DAVE LOMBARDO, Former ICED EARTH Singer STU BLOCK For 'Metal II' Album








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

artmageddon


11 ноя 2021, 00:34		главное пусть переиздадут мой любимый 93 на виниле и без всяких ремастеров . рад буду услышать Ломбардо в своей стихии, на счет Стю не уверен, он мне уже на втором IC начал раздражать своим нытьем, если будет петь более агрессивным вокалом, то ладно

Mad Katz


11 ноя 2021, 01:45		artmageddon, Вы серьёзно верите, что кто-то хранит аналоговые мастер ленты по 30 лет и оно не деградировало шопесец?


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