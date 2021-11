10 ноя 2021



DAVE LOMBARDO, STU BLOCK на новом альбоме ANNIHILATOR



earMusic объявили о планах по переизданию практически всего каталога ANNIHILATOR — планируется издать в общей сложности 18 записей. Кроме того, будет выпущен диск "Metal II", который посвящен памяти Эдди Ван Халена и Алекси Лайхо:



01. Chasing The High (ft. Willie Adler)



02. Downright Dominate (ft. Alexi Laiho)



03. Army Of One (ft. Steve "Lips" Kudlow)



04. Couple Suicide (ft. Danko Jones and Angela Gossow)



05. Heavy Metal Maniac (ft. Dan Beehler and Allan Johnson)



06. Haunted (ft. Jesper Strömblad)



07. Romeo Delight



08. Detonation (ft. Jacob Lynam)



09. Clown Parade (ft. Jeff Loomis)



10. Smothered (ft. Anders Björler)



11. Kicked (ft. Corey Beaulieu)



«Dave был в моей любимой группе (SLAYER). И продолжает развиваться и играть во многих разнообразных группах, таких как MISFITS, SUICIDAL TENDENCIES, DEAD CROSS, MR. BUNGLE и многих других проектах. Для меня было честью участвовать в записи альбома вместе с Lombardo. И он использует тарелку "Reign In Blood"!!! Да! АКТУАЛЬНУЮ тарелку, которую мы слышим на этой классической записи.



Stu был вокалистом, которого я ( в открытую) хотел видеть вокалистом ANNIHILATOR, с тех пор, как я услышал его в канадской группе INTO ETERNITY, но у меня никогда не было возможности заполучить его! Он — следующее поколение потрясающих вокалистов, которые подхватывают микрофон у таких икон, как [Bruce] Dickinson и [Rob] Halford. И наши пути ДОЛЖНЫ были пересечься давным-давно, но так случилось, что они встретились только сейчас!



Так что я связался с ними обоими. И им обоим понравились мелодии, и они оба сказали "FUCK YES"! И я сказал Stu: "У тебя три дубля", так что везде есть изъяны, недостатки и лажа. И я сказал то же самое Dave'у: "Сделай это". И смотреть, как профессионалы делают это, просто умопомрачительно, потому что у тебя не самый лучший звук, но у тебя самые лучшие исполнители!»



















