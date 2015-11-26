ANNIHILATOR ищут фотографии с 1989 по 1993 годы

«Друзья и поклонники — мы занялись кое чем замечательным и нам нужно по одному снимки времен 1989-1993 года. Концертная съемка или фото вас с друзьями в футболке того времени или как вы держите в руках винил, кассету, диск и все такое. Все клевое, что связано с нами с 89 по 93 годы. Если вы пришлете эти снимки, то не получите от нас никаких денег, но увидите свои фотографии в буклете. 30 лет Alice. Neverland. STWOF».
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