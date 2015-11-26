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Annihilator

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8 июн 2021 : 		 ANNIHILATOR ищут фотографии с 1989 по 1993 годы

11 мар 2021 : 		 ANNIHILATOR, KATAKLYSM, UNLEASH THE ARCHERS претендуют на JUNO

29 дек 2020 : 		 Лидер ANNIHILATOR исполняет новую песню

11 авг 2020 : 		 Лидер ANNIHILATOR вспоминает

6 июн 2020 : 		 ANNIHILATOR хотят вернуть бывшего вокалиста

11 май 2020 : 		 Обучающее видео от ANNIHILATOR

7 май 2020 : 		 Концертное видео ANNIHILATOR

8 апр 2020 : 		 Редкий концерт ANNIHILATOR

23 мар 2020 : 		 ANNIHILATOR выпустят специальный винил

5 мар 2020 : 		 Лидер ANNIHILATOR: «Новый альбом вернул нам ощущение "Never, Neverland"»

17 янв 2020 : 		 Видео с текстом от ANNIHILATOR

9 янв 2020 : 		 Фронтмен ANNIHILATOR опубликовал видео из студии

21 дек 2019 : 		 ANNIHILATOR планируют отметить юбилей "Never, Neveland"

20 дек 2019 : 		 Лидер ANNIHILATOR продает туровые гитары

15 дек 2019 : 		 Новое видео ANNIHILATOR

5 дек 2019 : 		 JEFF WATERS о новом альбоме ANNIHILATOR

28 ноя 2019 : 		 Новое видео ANNIHILATOR

14 ноя 2019 : 		 Видео с выступления ANNIHILATOR

14 окт 2019 : 		 ANNIHILATOR открыли тур

12 окт 2019 : 		 Обучающее видео от ANNIHILATOR

11 окт 2019 : 		 Новая песня ANNIHILATOR

3 окт 2019 : 		 Обучающее видео от ANNIHILATOR

27 сен 2019 : 		 Обучающее видео от ANNIHILATOR

26 сен 2019 : 		 Обучающее видео от ANNIHILATOR

23 сен 2019 : 		 Обучающее видео от ANNIHILATOR

9 апр 2019 : 		 Фрагмент нового материала ANNIHILATOR
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ANNIHILATOR ищут фотографии с 1989 по 1993 годы



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ANNIHILATOR опубликовали следующее сообщение:

«Друзья и поклонники — мы занялись кое чем замечательным и нам нужно по одному снимки времен 1989-1993 года. Концертная съемка или фото вас с друзьями в футболке того времени или как вы держите в руках винил, кассету, диск и все такое. Все клевое, что связано с нами с 89 по 93 годы. Если вы пришлете эти снимки, то не получите от нас никаких денег, но увидите свои фотографии в буклете. 30 лет Alice. Neverland. STWOF».

ANNIHILATOR Seeking Photos From 1989 - 1993 For 30th Anniversary Celebration



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