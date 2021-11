сегодня



Новая версия песни ANNIHILATOR



ANNIHILATOR опубликовали новую версию композиции "Downright Dominate", которая будет включена в новую версию "Metal II":



01. Chasing The High (ft. Willie Adler)



02. Downright Dominate (ft. Alexi Laiho)



03. Army Of One (ft. Steve "Lips" Kudlow)



04. Couple Suicide (ft. Danko Jones and Angela Gossow)



05. Heavy Metal Maniac (ft. Dan Beehler and Allan Johnson)



06. Haunted (ft. Jesper Strömblad)



07. Romeo Delight



08. Detonation (ft. Jacob Lynam)



09. Clown Parade (ft. Jeff Loomis)



10. Smothered (ft. Anders Björler)



11. Kicked (ft. Corey Beaulieu)



















