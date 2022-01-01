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Annihilator

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Лидер ANNIHILATOR: «Я полгода боролся с COVID»



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Jeff Waters, в настоящее время проживающий в Великобритании (он уехал из Канады в 2018 году), в рамках недавнего интервью рассказал о своей битве с COVID:

«Я подхватил COVID в апреле 2020 года, в самом начале. У меня была тяжёлая, скверная ситуация. Я не зашёл так далеко, как мой друг Will Carroll из DEATH ANGEL, которого ввели в искусственную кому в больнице, но я был очень близок к этому в течение 12 дней. Я чувствовал себя так, словно человек сидит у тебя на груди, и когда ты вдыхаешь и выдыхаешь, это звучало как треск огня, как приступ астмы. И я выдержал эти 12 дней без вентиляции и думал, что я молодец. Мне потребовалось шесть месяцев, чтобы восстановить лёгкие — шесть месяцев. Это было из серии: "Что?" А потом у меня случилась грыжа. Стало плохо, и мне сделали операцию. А потом камни в почках из-за того, что я ел всякую дрянь. Так что с тех пор я только и делаю, что хожу. Я хожу пешком. Я придерживаюсь самой невероятной диеты, в которую вы не поверите... И ко мне наконец-то вернулась энергия. Но да, это было полтора года.

По сравнению с некоторыми людьми, которых я знаю, которых знаем мы и которых знает весь мир, мне было легко. Мне повезло, что я относительно здоров, и есть хорошие люди, и я не в финансовой опасности, и у меня много друзей и много поддержки. И знаете что? Несмотря на нелепое руководство здесь и правительство Великобритании — я этого не говорил, я не политик, публично — но несмотря на всё это, у них потрясающая система здравоохранения. И для меня, как канадца, который неплохо жил в Канаде, находясь там четыре года назад, система здравоохранения Великобритании просто потрясающая. Так что я был счастливчиком по сравнению со многими людьми».

ANNIHILATOR





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КомментарииСкрыть/показать 1 )
22 фев 2022, 14:09
Джефф молодцом.


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