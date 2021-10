сегодня



Лидер ANNIHILATOR : «А не сыграть ли нам три первых альбома целиком?»



Лидер ANNIHILATOR Jeff Waters опубликовал следующее сообщение:



«Как вы относитесь к этой идее dream metal? Разве не круто было бы сделать три вечера подряд в выбранных городах по всему миру с альбомами "Alice In Hell", "Never Neverland" и "Set The World On Fire"?



Мы могли бы исполнить там каждый из наших первых трёх дисков (по одному за вечер) + все "хиты"! Как вы думаете, не захотят ли Coburn Pharr (вокалист Never, Neverland), Aaron Randall (вокалист Set The World On Fire) и, возможно, наш хороший друг из Канады Stu Block (поющий вместо легендарного Randy Rampage'a в Alice In Hell) присоединиться к нам в праздновании 30-летия этих легендарных альбомов?»







