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Annihilator

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10 окт 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR: «А не сыграть ли нам три первых альбома целиком?»

26 авг 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR — об альбоме 1994 года

21 июл 2021 : 		 ANNIHILATOR в акустике

10 июн 2021 : 		 ANNIHILATOR в акустике

8 июн 2021 : 		 ANNIHILATOR ищут фотографии с 1989 по 1993 годы

11 мар 2021 : 		 ANNIHILATOR, KATAKLYSM, UNLEASH THE ARCHERS претендуют на JUNO

29 дек 2020 : 		 Лидер ANNIHILATOR исполняет новую песню

11 авг 2020 : 		 Лидер ANNIHILATOR вспоминает

6 июн 2020 : 		 ANNIHILATOR хотят вернуть бывшего вокалиста

11 май 2020 : 		 Обучающее видео от ANNIHILATOR

7 май 2020 : 		 Концертное видео ANNIHILATOR

8 апр 2020 : 		 Редкий концерт ANNIHILATOR

23 мар 2020 : 		 ANNIHILATOR выпустят специальный винил

5 мар 2020 : 		 Лидер ANNIHILATOR: «Новый альбом вернул нам ощущение "Never, Neverland"»

17 янв 2020 : 		 Видео с текстом от ANNIHILATOR

9 янв 2020 : 		 Фронтмен ANNIHILATOR опубликовал видео из студии

21 дек 2019 : 		 ANNIHILATOR планируют отметить юбилей "Never, Neveland"

20 дек 2019 : 		 Лидер ANNIHILATOR продает туровые гитары

15 дек 2019 : 		 Новое видео ANNIHILATOR

5 дек 2019 : 		 JEFF WATERS о новом альбоме ANNIHILATOR

28 ноя 2019 : 		 Новое видео ANNIHILATOR

14 ноя 2019 : 		 Видео с выступления ANNIHILATOR

14 окт 2019 : 		 ANNIHILATOR открыли тур

12 окт 2019 : 		 Обучающее видео от ANNIHILATOR

11 окт 2019 : 		 Новая песня ANNIHILATOR

3 окт 2019 : 		 Обучающее видео от ANNIHILATOR
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|||| сегодня

Лидер ANNIHILATOR: «А не сыграть ли нам три первых альбома целиком?»



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Лидер ANNIHILATOR Jeff Waters опубликовал следующее сообщение:

«Как вы относитесь к этой идее dream metal? Разве не круто было бы сделать три вечера подряд в выбранных городах по всему миру с альбомами "Alice In Hell", "Never Neverland" и "Set The World On Fire"?

Мы могли бы исполнить там каждый из наших первых трёх дисков (по одному за вечер) + все "хиты"! Как вы думаете, не захотят ли Coburn Pharr (вокалист Never, Neverland), Aaron Randall (вокалист Set The World On Fire) и, возможно, наш хороший друг из Канады Stu Block (поющий вместо легендарного Randy Rampage'a в Alice In Hell) присоединиться к нам в праздновании 30-летия этих легендарных альбомов?»

ANNIHILATOR Frontman JEFF WATERS Proposes



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