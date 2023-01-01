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*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 33
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 32
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 23
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 19
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Annihilator

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29 ноя 2023 : 		 Лидер ANNIHILATOR о планах на будущее

28 ноя 2023 : 		 Drum-cam от ANNIHILATOR

29 сен 2023 : 		 Drum-cam от ANNIHILATOR

16 сен 2023 : 		 Drum-cam от ANNIHILATOR

12 июл 2023 : 		 Лидер ANNIHILATOR сходил на IRON MAIDEN

29 июн 2023 : 		 ANNIHILATOR завершили работу над альбомом

14 апр 2023 : 		 Концертное видео ANNIHILATOR

31 мар 2023 : 		 Концертное видео ANNIHILATOR

22 фев 2022 : 		 Лидер ANNIHILATOR: «Я полгода боролся с COVID»

21 фев 2022 : 		 Новое видео ANNIHILATOR

28 янв 2022 : 		 ANNIHILATOR выпустили виниловый сингл

17 янв 2022 : 		 Кавер-версия VAN HALEN от ANNIHILATOR

29 дек 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR: «Больше полугода я боролся с COVID-19 и последствиями»

12 ноя 2021 : 		 Новая версия песни ANNIHILATOR

10 ноя 2021 : 		 DAVE LOMBARDO, STU BLOCK на новом альбоме ANNIHILATOR

10 окт 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR: «А не сыграть ли нам три первых альбома целиком?»

26 авг 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR — об альбоме 1994 года

21 июл 2021 : 		 ANNIHILATOR в акустике

10 июн 2021 : 		 ANNIHILATOR в акустике

8 июн 2021 : 		 ANNIHILATOR ищут фотографии с 1989 по 1993 годы

11 мар 2021 : 		 ANNIHILATOR, KATAKLYSM, UNLEASH THE ARCHERS претендуют на JUNO

29 дек 2020 : 		 Лидер ANNIHILATOR исполняет новую песню

11 авг 2020 : 		 Лидер ANNIHILATOR вспоминает

6 июн 2020 : 		 ANNIHILATOR хотят вернуть бывшего вокалиста

11 май 2020 : 		 Обучающее видео от ANNIHILATOR

7 май 2020 : 		 Концертное видео ANNIHILATOR
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Лидер ANNIHILATOR о планах на будущее



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JEFF WATERS опубликовал следующее сообщение:

«Думаю, некоторые из вас догадались, что моё молчание в социальных сетях объясняется тем, что я работаю над созданием музыки. Да! Те пару лет, когда мы были "вынуждены прерваться", позволили мне заняться делами по созданию новой, свежей музыки... Музыки, которая выходит за рамки "металла", которым я занимался всю свою взрослую жизнь (не забывайте, что назвать меня "взрослым" можно не всегда! Ха-ха!) Я только что закончил 3 записи в 3 разных стилях, с разными людьми, в прошлые выходные, и я очень рад, что мне удалось вытащить наружу творческий материал, который я копил с дометаллических, юношеских лет!

Да, я сочинял песни для других исполнителей (кантри, поп-баллады и т. д.) с 1993 года, но у меня не было ни времени, ни возможности сделать настоящую запись, кроме как с ANNIHILATOR, с 1985 года. 🙂 Это здорово, что я взял перерыв! Так что я буду ждать, пока "компания", которая взялась за эти 3 УБИЙСТВЕННЫЕ рок-пластинки, сообщит мне, когда и какие пресс-релизы и промо будут выпущены... Но самая лучшая часть работы настоящего артиста и автора песен, продюсера — это тот час, когда ты сидишь с готовым продуктом, один, и получаешь тот самый, естественный "кайф" и удовлетворение от чувства собственного достоинства... Я надеюсь, что вам понравятся эти записи, когда они в конце концов попадут в сеть. ❤

А пока вот и 35-летие ALICE IN HELL от Warner/Rhino, детка, и EAR MUSIC/EDEL начинают переиздавать некоторые из 20 с лишним дисков ANNIHILATOR с новыми бонусами! В январе состоятся анонсы. ❤

А вот старая фотография... 1994 год, съёмки клипа KING OF THE KILL... Первая пластинка, которая будет переиздана в 2024 году».

JEFF WATERS Completes Work On




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