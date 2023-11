сегодня



Лидер ANNIHILATOR о планах на будущее



JEFF WATERS опубликовал следующее сообщение:



«Думаю, некоторые из вас догадались, что моё молчание в социальных сетях объясняется тем, что я работаю над созданием музыки. Да! Те пару лет, когда мы были "вынуждены прерваться", позволили мне заняться делами по созданию новой, свежей музыки... Музыки, которая выходит за рамки "металла", которым я занимался всю свою взрослую жизнь (не забывайте, что назвать меня "взрослым" можно не всегда! Ха-ха!) Я только что закончил 3 записи в 3 разных стилях, с разными людьми, в прошлые выходные, и я очень рад, что мне удалось вытащить наружу творческий материал, который я копил с дометаллических, юношеских лет!



Да, я сочинял песни для других исполнителей (кантри, поп-баллады и т. д.) с 1993 года, но у меня не было ни времени, ни возможности сделать настоящую запись, кроме как с ANNIHILATOR, с 1985 года. 🙂 Это здорово, что я взял перерыв! Так что я буду ждать, пока "компания", которая взялась за эти 3 УБИЙСТВЕННЫЕ рок-пластинки, сообщит мне, когда и какие пресс-релизы и промо будут выпущены... Но самая лучшая часть работы настоящего артиста и автора песен, продюсера — это тот час, когда ты сидишь с готовым продуктом, один, и получаешь тот самый, естественный "кайф" и удовлетворение от чувства собственного достоинства... Я надеюсь, что вам понравятся эти записи, когда они в конце концов попадут в сеть. ❤



А пока вот и 35-летие ALICE IN HELL от Warner/Rhino, детка, и EAR MUSIC/EDEL начинают переиздавать некоторые из 20 с лишним дисков ANNIHILATOR с новыми бонусами! В январе состоятся анонсы. ❤



А вот старая фотография... 1994 год, съёмки клипа KING OF THE KILL... Первая пластинка, которая будет переиздана в 2024 году».







