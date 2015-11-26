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Annihilator

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9 апр 2019 : 		 Фрагмент нового материала ANNIHILATOR

20 ноя 2018 : 		 ANNIHILATOR выпустят новый альбом осенью

15 авг 2018 : 		 Умер бывший вокалист ANNIHILATOR

3 авг 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления ANNIHILATOR

20 ноя 2017 : 		 Видео полного выступления ANNIHILATOR

8 ноя 2017 : 		 Новое видео ANNIHILATOR

31 окт 2017 : 		 Новое видео ANNIHILATOR

27 окт 2017 : 		 Видео с текстом от ANNIHILATOR

27 сен 2017 : 		 Трейлер нового альбома ANNIHILATOR

13 сен 2017 : 		 Новое видео ANNIHILATOR

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления ANNIHILATOR

2 авг 2017 : 		 ANNIHILATOR исполнили новую песню

20 дек 2016 : 		 Акустическое видео ANNIHILATOR

30 ноя 2016 : 		 Трейлер нового релиза ANNIHILATOR

23 ноя 2016 : 		 Новый релиз ANNIHILATOR выйдет зимой

14 ноя 2016 : 		 Лидер ANNIHILATOR: «Жду возвращения в студию!»

1 ноя 2016 : 		 ANNIHILATOR открыли тур

13 сен 2016 : 		 Видео с выступления ANNIHILATOR

1 сен 2016 : 		 Фрагмент концертного релиза ANNIHILATOR

24 авг 2016 : 		 Фрагменты концертного релиза ANNIHILATOR

15 июн 2016 : 		 ANNIHILATOR опубликовали редкую концертную запись

1 июн 2016 : 		 ANNIHILATOR собирают деньги на тур и DVD

10 апр 2016 : 		 ANNIHILATOR разыгрывают гитару

30 дек 2015 : 		 ANNIHILATOR планируют выпуск акустического диска

13 ноя 2015 : 		 Возврат билетов на ANNIHILATOR

13 ноя 2015 : 		 ANNIHILATOR отменили выступления в России
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|||| 9 апр 2019

Фрагмент нового материала ANNIHILATOR



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Лидер ANNIHILATOR Jeff Waters опубликовал несколько роликов из студии, в которых можно услышать фрагменты нового материала.

ANNIHILATOR Founder / Frontman JEFF WATERS Posts More Teaser Footage From The Studio







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