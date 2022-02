сегодня



Новое видео ANNIHILATOR



"Couple Suicide", feat. Danko Jones и Angela Gossow (ex-ARCH ENEMY), новое видео ANNIHILATOR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Metal II" .



Трек-лист:



01. Chasing The High (ft. Willie Adler)



02. Downright Dominate (ft. Alexi Laiho)



03. Army Of One (ft. Steve "Lips" Kudlow)



04. Couple Suicide (ft. Danko Jones and Angela Gossow)



05. Heavy Metal Maniac (ft. Dan Beehler and Allan Johnson)



06. Haunted (ft. Jesper Strömblad)



07. Romeo Delight



08. Detonation (ft. Jacob Lynam)



09. Clown Parade (ft. Jeff Loomis)



10. Smothered (ft. Anders Björler)



11. Kicked (ft. Corey Beaulieu)













