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Новое видео ANNIHILATOR



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"Couple Suicide", feat. Danko Jones и Angela Gossow (ex-ARCH ENEMY), новое видео ANNIHILATOR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Metal II" .

Трек-лист:

01. Chasing The High (ft. Willie Adler)

02. Downright Dominate (ft. Alexi Laiho)

03. Army Of One (ft. Steve "Lips" Kudlow)

04. Couple Suicide (ft. Danko Jones and Angela Gossow)

05. Heavy Metal Maniac (ft. Dan Beehler and Allan Johnson)

06. Haunted (ft. Jesper Strömblad)

07. Romeo Delight

08. Detonation (ft. Jacob Lynam)

09. Clown Parade (ft. Jeff Loomis)

10. Smothered (ft. Anders Björler)

11. Kicked (ft. Corey Beaulieu)

ANNIHILATOR Shares Video For





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КомментарииСкрыть/показать 9 )
21 фев 2022, 12:39
Джефф вроде гострайтером работает для поп-исполнителей, чуйка на простенькие и приятные мелодии у него есть, но зря он их в свое собственное детище пускает.
21 фев 2022, 12:51
Что это я только что прослушал? Окстись джефф!
21 фев 2022, 13:25
Да и Ломбардо смотрю пошел опять..... Все никак не отмудится с 80-х
Теперь у него прозрачные финансовые отношения. Только прозрачные они от того что просвечиваются на свету!)))))))
21 фев 2022, 13:51
ну и куйня!!!!!!!!
21 фев 2022, 13:54
О, труЪ-фанатское "фи" о песне пятнадцатилетней давности.

Хорошая песня, хорошее переиздание
21 фев 2022, 14:05
О, это та тема с Метал, ништяк!
21 фев 2022, 14:42
Кстати прикольный альбом получился, Ломбардо очень круто звучит в этом материале
21 фев 2022, 14:51
Компания earMUSIC не различает (сюжетный) видеоклип и текстовое видео (lyrics).
Первая версия душевнее.
21 фев 2022, 15:07
Трэк был сочинен в 2007 году же, когда мода на условное эмо и коммерческий/пост метал-кор еще не сошли на нет, а всякие ветераны 40+, как правило, увы, садятся в последний вагон, потому что не любят рисковать и если используют в своем творчестве чужое, то проверенные на аудитории несколькими годами ранее идеи. История идентичная Металлика и звучанием ню-метал - st. Anger, когда сильно отстали в жанре и записали в его границах не самые лучшие песни.


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