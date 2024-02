сегодня



Лидер ANNIHILATOR готовит три сольника



В рамках беседы на NAMM с лидером ANNIHILATOR Jeff'ом Waters'ом у него спросили, работает ли он над новой музыкой:



«Новая музыка — да, но не с ANNIHILATOR. Я занимаюсь ANNIHILATOR уже... Ну, уже 35 лет, как я выпустил свой самый первый альбом под названием "Alice In Hell", и я как раз собираюсь выступить [с ANNIHILATOR на] одном из фестивалей в Европе в этом году. Но я работаю над тем, что, похоже, хотят сделать все парни, когда хотят отойти от своей группы, - это сольный проект. Так что я занимаюсь сольным творчеством. За последние три года я закончил три пластинки. И сейчас они готовятся к выходу».



Говоря о музыкальном направлении своего сольного материала, он сказал:



«Я живу в Англии. У нас с женой там студия уже около шести лет. И как раз перед тем, как началась пандемия коронавируса, мы привезли сменные консоли SSL, обновили их и превратили в одну крутую микшерную студию. А потом случилась беда. И я остался с этой прекрасной студией, инструментами и всем этим интересным барахлом. И я подумал: "К черту все. Сейчас самое время заняться творчеством и сделать что-то за пределами хэви-метала". Так что это больше хард-рок. Здесь есть все, от диско до THE KNACK, KISS и, в общем-то, ранних записей - хард-рок, хэви-метал, 70-е, 80-е, немного VAN HALEN, конечно же. Так что это не новаторский, потрясающий новый материал, который я собираюсь выпустить. Это больше похоже на дань уважения, на мой собственный лад».



На вопрос о том, поет ли он сам на всем альбоме или его приглашают другие вокалисты, он ответил:



«У меня есть настоящие вокалисты. Stu Block, который был в ICED EARTH и INTO ETERNITY и все такое, канадский коллега и отличный певец, я пригласил его. Дело в том, что я знал, что он потрясающий метал-вокалист. И я знаю, что ICED EARTH использовали его в нескольких других направлениях, но я слышал в нем все, начиная от Майкла Джексона, Джорджа Майкла и заканчивая блюзовыми вещами. Но никто никогда не использовал его в качестве продюсера или автора. Поэтому я спросил: "Тебе было бы интересно попробовать что-то другое?". А он такой: "Не знаю. Что ты имеешь в виду? И в принципе, вы не поймете, что это он. Это фантастика... Он записал со мной пару альбомов».



Говоря о том, когда поклонники могут ожидать выхода сольной музыки, он сказал:



«Полагаю, что летом выйдет первый. Я не располагаю большим количеством информации, потому что решил сделать что-то немного другое. Я попытался обратиться с первым альбомом к нескольким звукозаписывающим компаниям, и это было что-то вроде "О, Боже, все то, сейчас не то время". Поэтому вместо того, чтобы просто пустить все на самотек и позволить ему выйти в свет, зная, что на самом деле ничего не будет, я попробовал другую идею и обратился к компаниям, выпускающим видеоигры. И [я] подумал: "Эй, а что если я сделаю альбом или три, дам вам обложки альбомов, дам вам буклеты, дам вам торговую марку, название группы, логотип, и вы можете получить все три. Я не получаю роялти, я не получаю ничего, если дело пойдет хорошо, но я хочу получить один чек". И вторая компания, в которую я обратился — и вот тебе раз, мы получили больше денег от компании, занимающейся видеоиграми, чем я заработал за пять или шесть записей ANNIHILATOR. Так что кто-то заплатил мне за сольный альбом больше, чем моей настоящей группе. Они просто оплачивали счета, и это помогло оплатить ту консоль, о которой я вам рассказывал».







