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*Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в м... 81
*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 49
*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 38
*Новое видео SUFFOCATION 29
*Новое видео DRAGONFORCE 24
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Annihilator

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16 сен 2023 : 		 Drum-cam от ANNIHILATOR

12 июл 2023 : 		 Лидер ANNIHILATOR сходил на IRON MAIDEN

29 июн 2023 : 		 ANNIHILATOR завершили работу над альбомом

14 апр 2023 : 		 Концертное видео ANNIHILATOR

31 мар 2023 : 		 Концертное видео ANNIHILATOR

22 фев 2022 : 		 Лидер ANNIHILATOR: «Я полгода боролся с COVID»

21 фев 2022 : 		 Новое видео ANNIHILATOR

28 янв 2022 : 		 ANNIHILATOR выпустили виниловый сингл

17 янв 2022 : 		 Кавер-версия VAN HALEN от ANNIHILATOR

29 дек 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR: «Больше полугода я боролся с COVID-19 и последствиями»

12 ноя 2021 : 		 Новая версия песни ANNIHILATOR

10 ноя 2021 : 		 DAVE LOMBARDO, STU BLOCK на новом альбоме ANNIHILATOR

10 окт 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR: «А не сыграть ли нам три первых альбома целиком?»

26 авг 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR — об альбоме 1994 года

21 июл 2021 : 		 ANNIHILATOR в акустике

10 июн 2021 : 		 ANNIHILATOR в акустике

8 июн 2021 : 		 ANNIHILATOR ищут фотографии с 1989 по 1993 годы

11 мар 2021 : 		 ANNIHILATOR, KATAKLYSM, UNLEASH THE ARCHERS претендуют на JUNO

29 дек 2020 : 		 Лидер ANNIHILATOR исполняет новую песню

11 авг 2020 : 		 Лидер ANNIHILATOR вспоминает

6 июн 2020 : 		 ANNIHILATOR хотят вернуть бывшего вокалиста

11 май 2020 : 		 Обучающее видео от ANNIHILATOR

7 май 2020 : 		 Концертное видео ANNIHILATOR

8 апр 2020 : 		 Редкий концерт ANNIHILATOR

23 мар 2020 : 		 ANNIHILATOR выпустят специальный винил

5 мар 2020 : 		 Лидер ANNIHILATOR: «Новый альбом вернул нам ощущение "Never, Neverland"»
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|||| сегодня

Drum-cam от ANNIHILATOR



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Randy Black вспомнил свои времена в ANNIHILATOR и опубликовал видео исполнение 'I Am In Command' из тура 2001 года.

DESTRUCTION Drummer RANDY BLACK Shares Live Throwback Drumcam Video Of ANNIHILATOR's




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