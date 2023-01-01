×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в м...
81
DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с...
49
Бой Джордж проникся NAPALM DEATH
38
Новое видео SUFFOCATION
29
Новое видео DRAGONFORCE
24
OZZY OSBOURNE перенесёт ещё одну операцию
20
Лидер MEGADETH о вопросах насчёт METALLICA: «Я не поднимаю э...
18
AXEL RITT больше не в GRAVE DIGGER
16
Новый альбом DYING FETUS доступен для прослушивания
15
Басист METALLICA о фронтмене, забывшем сыграть часть песни н...
13
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в м...
81
DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с...
49
Бой Джордж проникся NAPALM DEATH
38
Новое видео SUFFOCATION
29
Новое видео DRAGONFORCE
24
все новости группы
Annihilator
Канада
Thrash Metal
http://www.annihilatormetal.com
Myspace:
http://www.myspace.com/annihilatorofficial
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Annihilator/9614139730
16 сен 2023
:
Drum-cam от ANNIHILATOR
12 июл 2023
:
Лидер ANNIHILATOR сходил на IRON MAIDEN
29 июн 2023
:
ANNIHILATOR завершили работу над альбомом
14 апр 2023
:
Концертное видео ANNIHILATOR
31 мар 2023
:
Концертное видео ANNIHILATOR
22 фев 2022
:
Лидер ANNIHILATOR: «Я полгода боролся с COVID»
21 фев 2022
:
Новое видео ANNIHILATOR
28 янв 2022
:
ANNIHILATOR выпустили виниловый сингл
17 янв 2022
:
Кавер-версия VAN HALEN от ANNIHILATOR
29 дек 2021
:
Лидер ANNIHILATOR: «Больше полугода я боролся с COVID-19 и последствиями»
12 ноя 2021
:
Новая версия песни ANNIHILATOR
10 ноя 2021
:
DAVE LOMBARDO, STU BLOCK на новом альбоме ANNIHILATOR
10 окт 2021
:
Лидер ANNIHILATOR: «А не сыграть ли нам три первых альбома целиком?»
26 авг 2021
:
Лидер ANNIHILATOR — об альбоме 1994 года
21 июл 2021
:
ANNIHILATOR в акустике
10 июн 2021
:
ANNIHILATOR в акустике
8 июн 2021
:
ANNIHILATOR ищут фотографии с 1989 по 1993 годы
11 мар 2021
:
ANNIHILATOR, KATAKLYSM, UNLEASH THE ARCHERS претендуют на JUNO
29 дек 2020
:
Лидер ANNIHILATOR исполняет новую песню
11 авг 2020
:
Лидер ANNIHILATOR вспоминает
6 июн 2020
:
ANNIHILATOR хотят вернуть бывшего вокалиста
11 май 2020
:
Обучающее видео от ANNIHILATOR
7 май 2020
:
Концертное видео ANNIHILATOR
8 апр 2020
:
Редкий концерт ANNIHILATOR
23 мар 2020
:
ANNIHILATOR выпустят специальный винил
5 мар 2020
:
Лидер ANNIHILATOR: «Новый альбом вернул нам ощущение "Never, Neverland"»
17 янв 2020
:
Видео с текстом от ANNIHILATOR
9 янв 2020
:
Фронтмен ANNIHILATOR опубликовал видео из студии
21 дек 2019
:
ANNIHILATOR планируют отметить юбилей "Never, Neveland"
20 дек 2019
:
Лидер ANNIHILATOR продает туровые гитары
15 дек 2019
:
Новое видео ANNIHILATOR
5 дек 2019
:
JEFF WATERS о новом альбоме ANNIHILATOR
28 ноя 2019
:
Новое видео ANNIHILATOR
14 ноя 2019
:
Видео с выступления ANNIHILATOR
14 окт 2019
:
ANNIHILATOR открыли тур
12 окт 2019
:
Обучающее видео от ANNIHILATOR
11 окт 2019
:
Новая песня ANNIHILATOR
3 окт 2019
:
Обучающее видео от ANNIHILATOR
27 сен 2019
:
Обучающее видео от ANNIHILATOR
26 сен 2019
:
Обучающее видео от ANNIHILATOR
23 сен 2019
:
Обучающее видео от ANNIHILATOR
9 апр 2019
:
Фрагмент нового материала ANNIHILATOR
20 ноя 2018
:
ANNIHILATOR выпустят новый альбом осенью
15 авг 2018
:
Умер бывший вокалист ANNIHILATOR
3 авг 2018
:
Профессиональное видео с выступления ANNIHILATOR
20 ноя 2017
:
Видео полного выступления ANNIHILATOR
8 ноя 2017
:
Новое видео ANNIHILATOR
31 окт 2017
:
Новое видео ANNIHILATOR
27 окт 2017
:
Видео с текстом от ANNIHILATOR
27 сен 2017
:
Трейлер нового альбома ANNIHILATOR
13 сен 2017
:
Новое видео ANNIHILATOR
7 авг 2017
:
Профессиональное видео с выступления ANNIHILATOR
2 авг 2017
:
ANNIHILATOR исполнили новую песню
20 дек 2016
:
Акустическое видео ANNIHILATOR
30 ноя 2016
:
Трейлер нового релиза ANNIHILATOR
23 ноя 2016
:
Новый релиз ANNIHILATOR выйдет зимой
14 ноя 2016
:
Лидер ANNIHILATOR: «Жду возвращения в студию!»
1 ноя 2016
:
ANNIHILATOR открыли тур
13 сен 2016
:
Видео с выступления ANNIHILATOR
1 сен 2016
:
Фрагмент концертного релиза ANNIHILATOR
24 авг 2016
:
Фрагменты концертного релиза ANNIHILATOR
15 июн 2016
:
ANNIHILATOR опубликовали редкую концертную запись
1 июн 2016
:
ANNIHILATOR собирают деньги на тур и DVD
10 апр 2016
:
ANNIHILATOR разыгрывают гитару
30 дек 2015
:
ANNIHILATOR планируют выпуск акустического диска
13 ноя 2015
:
Возврат билетов на ANNIHILATOR
13 ноя 2015
:
ANNIHILATOR отменили выступления в России
7 ноя 2015
:
Видео с выступления ANNIHILATOR
3 ноя 2015
:
Лидер ANNIHILATOR: «Никогда не думал, что буду столько заниматься музыкой!»
27 окт 2015
:
Лидер ANNIHILATOR: "Польские и чешские фанаты пели за меня половину материала!"
19 окт 2015
:
Видео с выступления ANNIHILATOR
6 окт 2015
:
Новое видео ANNIHILATOR
1 окт 2015
:
ANNIHILATOR открыли европейский тур
21 сен 2015
:
Новый альбом ANNIHILATOR доступен для прослушивания
16 сен 2015
:
Новая песня ANNIHILATOR
31 авг 2015
:
EPK от ANNIHILATOR
17 авг 2015
:
Видео с текстом от ANNIHILATOR
15 авг 2015
:
Лидер ANNIHILATOR был шокирован уходом Dave'a Padden'a
30 июл 2015
:
Новое видео ANNIHILATOR
20 июн 2015
:
OSCAR RANGEL возвращается в ANNIHILATOR
5 июн 2015
:
Лидер ANNIHILATOR о возвращении к микрофону
3 июн 2015
:
Новый альбом ANNIHILATOR выйдет в сентябре
23 апр 2015
:
ANNIHILATOR: новый альбом готов!
9 апр 2015
:
Гитарист ANNIHILATOR о новом альбоме: «Он определённо будет отличаться от предыдущих»
26 мар 2015
:
Гитарист ANNIHILATOR: «Металл-сцене нужна новая METALLICA»
13 фев 2015
:
Новый альбом ANNIHILATOR выйдет в этом году
29 янв 2015
:
ANNIHILATOR выступили с Coburn'ом Pharr'ом
30 дек 2014
:
Редкое видео с концерта ANNIHILATOR 1993 года
24 дек 2014
:
Вокалист COBURN PHARR присоединится к ANNIHILATOR для выступлений 70000 TONS OF METAL
13 июн 2014
:
Видео с выступления ANNIHILATOR
21 мар 2014
:
Гитарист ANNIHILATOR на MUSIKMESSE
30 янв 2014
:
ANNIHILATOR переиздадут последний альбом
14 ноя 2013
:
Фанат ANNIHILATOR выступил со своими героями
21 окт 2013
:
Видео с выступления ANNIHILATOR
20 окт 2013
:
ANNIHILATOR попали в автокатастрофу
13 окт 2013
:
Видео с выступления ANNIHILATOR
18 сен 2013
:
Новое видео ANNIHILATOR
29 авг 2013
:
Новый альбом ANNIHILATOR доступен для прослушивания
23 авг 2013
:
Тизер нового альбома ANNIHILATOR
7 авг 2013
:
Профессиональное видео c выступления ANNIHILATOR
2 авг 2013
:
EPK от ANNIHILATOR
31 июл 2013
:
Видео полного концерта ANNIHILATOR
28 июн 2013
:
Гитарист ANNIHILATOR мог оказаться в METALLICA
12 июн 2013
:
Новая песня ANNIHILATOR
7 июн 2013
:
Новый альбом ANNIHILATOR выйдет в августе
5 ноя 2012
:
Редкое концертное видео ANNIHILATOR 1999 года
1 ноя 2012
:
Редкое видео ANNIHILATOR 1993 года
30 окт 2012
:
Профессиональное видео с выступления ANNIHILATOR 1993 года
29 окт 2012
:
ANNIHILATOR: видео 1995 года
30 май 2012
:
Автограф-сессия ANNIHILATOR
25 мар 2012
:
Лидер ANNIHILATOR выступил на MUSIKMESSE
7 мар 2012
:
Про-шот с тура ANNIHILATOR
28 фев 2012
:
На обложке нового альбома ANNIHILATOR появится модель PILAR RUBIO
20 окт 2011
:
Видео с выступления ANNIHILATOR
2 сен 2011
:
ANNIHILATOR продлили соглашение с SONY/ATV MUSIC PUBLISHING
27 июл 2011
:
Alexi Laiho присоединился на сцене к ANNIHILATOR
8 июн 2011
:
ANNIHILATOR взяли ударника CRYPTOPSY для концертов
10 дек 2010
:
Видео с европейского турне ANNIHILATOR
8 ноя 2010
:
Детали переиздания ANNIHILATOR
14 окт 2010
:
Бокс-сет ANNIHILATOR
5 окт 2010
:
Новое переиздание ANNIHILATOR
23 сен 2010
:
Компиляция ANNIHILATOR доступна для скачивания
1 сен 2010
:
Альбом ANNIHILATOR "Criteria For A Black Widow" вышел на виниле
30 июл 2010
:
Видео с выступления ANNIHILATOR
11 июн 2010
:
ANNIHILATOR записали кавер-версию VAN HALEN
19 май 2010
:
Лидер ANNIHILATOR о смерти DIO
14 май 2010
:
Новая песня ANNIHILATOR
7 май 2010
:
Гитарист ANNIHILATOR о записи альбома
28 апр 2010
:
Еще один трек от ANNIHILATOR
27 апр 2010
:
Басист WARMACHINE поедет в тур с ANNIHILATOR
12 апр 2010
:
Новая песня ANNIHILATOR
30 мар 2010
:
Детали лимитированного издания ANNIHILATOR
18 мар 2010
:
Детали нового альбома ANNIHILATOR
23 ноя 2009
:
Видео из нового DVD ANNIHILATOR
23 окт 2009
:
Подробности о концертном DVD ANNIHILATOR
9 окт 2009
:
Дата выхода DVD ANNIHILATOR
13 авг 2009
:
ANNIHILATOR : Новый концертный DVD выйдет в октябре
6 янв 2009
:
Переиздание третьего альбома ANNIHILATOR
26 апр 2008
:
Концертный альбом ANNIHILATOR "In Command" будет переиздан
14 апр 2008
:
ANNIHILATOR пишут материал для нового альбома
9 июл 2007
:
ANNIHILATOR: кавер-версия классического хита EXCITER в интернете
10 июн 2007
:
Лидер ANNIHILATOR подписал контракт с компанией Sony
20 фев 2007
:
На новом диске ANNIHILATOR будет много гостей
10 фев 2007
:
Релиз нового альбома ANNIHILATOR 'Metal' состоится в апреле
11 дек 2005
:
Двойной DVD от ANNIHILATOR выйдет в феврале
13 ноя 2005
:
ANNIHILATOR: 'Maximum Satan' в сети
19 сен 2005
:
ANNIHILATOR опубликовали треклист "Schizo Deluxe"
10 сен 2005
:
ANNIHILATOR: появилась обложка нового диска
14 июл 2005
:
ANNIHILATOR: новый альбом в ноябре
14 янв 2004
:
ANNIHILATOR оглашают название альбома
сегодня
Drum-cam от ANNIHILATOR
Randy Black вспомнил свои времена в ANNIHILATOR и опубликовал видео исполнение 'I Am In Command' из тура 2001 года.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 126
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет