сегодня



ANNIHILATOR выпустили виниловый сингл



Лидер ANNIHILATOR Jeff Waters опубликовал следующее сообщение:



«Итак, фанаты... Стоит действовать не просто быстро, а очень быстро... Но лучше ещё побыстрее! Всего 250 копий! Сингл "Annihilator Fun Palace - The Re-Recordings 12" — специально прошедшие мастеринг перезаписанные версии четырёх классических песен ANNIHILATOR впервые выходят на виниле. Это лимитированное издание тиражом всего 250 копий является 100 % эксклюзивом Metal Department, отпечатано на мраморном жёлтом виниле и упаковано с потрясающим цветным постером размером 70 x 50 см.



Это НЕ часть предстоящего релиза каталога Edel Records. Это крутое лимитированное издание ранних вещей ANNIHILATOR. Это удовольствие предоставлено компанией, которая делает крутую онлайн-игру ANNIHILATOR, а также множество других крутых металлических игр от групп, которые мы знаем и любим!»



Эти перезаписи были сделаны в 2012 году в следующем составе:



David Padden — вокал;

Jeff Waters — гитара, бэк-вокал;

Mike Harshaw — барабан;

Alberto Campuzano — бас.



Трек-лист:



Side A

"Fun Palace"

"Set The World On Fire"



Side B

"Alison Hell"

"Never, Neverland"







+1 -0



( 1 ) просмотров: 226