ANNIHILATOR выпустили виниловый сингл

Лидер ANNIHILATOR Jeff Waters опубликовал следующее сообщение:
«Итак, фанаты... Стоит действовать не просто быстро, а очень быстро... Но лучше ещё побыстрее! Всего 250 копий! Сингл "Annihilator Fun Palace - The Re-Recordings 12" — специально прошедшие мастеринг перезаписанные версии четырёх классических песен ANNIHILATOR впервые выходят на виниле. Это лимитированное издание тиражом всего 250 копий является 100 % эксклюзивом Metal Department, отпечатано на мраморном жёлтом виниле и упаковано с потрясающим цветным постером размером 70 x 50 см.
Это НЕ часть предстоящего релиза каталога Edel Records. Это крутое лимитированное издание ранних вещей ANNIHILATOR. Это удовольствие предоставлено компанией, которая делает крутую онлайн-игру ANNIHILATOR, а также множество других крутых металлических игр от групп, которые мы знаем и любим!»
Эти перезаписи были сделаны в 2012 году в следующем составе:
David Padden — вокал;
Jeff Waters — гитара, бэк-вокал;
Mike Harshaw — барабан;
Alberto Campuzano — бас.
Orgik
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