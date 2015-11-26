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Annihilator

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ANNIHILATOR выпустили виниловый сингл



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Лидер ANNIHILATOR Jeff Waters опубликовал следующее сообщение:

«Итак, фанаты... Стоит действовать не просто быстро, а очень быстро... Но лучше ещё побыстрее! Всего 250 копий! Сингл "Annihilator Fun Palace - The Re-Recordings 12" — специально прошедшие мастеринг перезаписанные версии четырёх классических песен ANNIHILATOR впервые выходят на виниле. Это лимитированное издание тиражом всего 250 копий является 100 % эксклюзивом Metal Department, отпечатано на мраморном жёлтом виниле и упаковано с потрясающим цветным постером размером 70 x 50 см.

Это НЕ часть предстоящего релиза каталога Edel Records. Это крутое лимитированное издание ранних вещей ANNIHILATOR. Это удовольствие предоставлено компанией, которая делает крутую онлайн-игру ANNIHILATOR, а также множество других крутых металлических игр от групп, которые мы знаем и любим!»

Эти перезаписи были сделаны в 2012 году в следующем составе:

David Padden — вокал;
Jeff Waters — гитара, бэк-вокал;
Mike Harshaw — барабан;
Alberto Campuzano — бас.

Трек-лист:

Side A
"Fun Palace"
"Set The World On Fire"

Side B
"Alison Hell"
"Never, Neverland"

ANNIHILATOR - Limited Edition Fun Palace: The Re-Recordings Yellow Vinyl 12



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Orgik


28 янв 2022, 14:25		Бонус постер максимально всрат


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