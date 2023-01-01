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*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 27
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
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Bruce Kulick

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GENE SIMMONS выступил с BRUCE KULICK и ERIC SINGER



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GENE SIMMONS выступил с BRUCE KULICK и ERIC SINGER шестого мая в Лас-Вегасе в рамках мероприятия "An Evening With Gene Simmons".

Двухдневные билеты по цене $4,955 включали ужин в VooDoo Steak на 50-м этаже отеля, предметы из личной коллекции Gene'a, памятную тарелку и выступление группы Simmons'a на площадке для мини-гольфа Kiss By Monster.

«Это для ограниченного числа людей, 100, может быть 200, настоящих фанатов», — сказал музыкант газете Las Vegas Review-Journal, когда о мероприятии было впервые объявлено в марте.

«Мы собираемся полностью закрыться и провести с фанатами целый день. Мы займем весь ресторан».
















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