GENE SIMMONS выступил с BRUCE KULICK и ERIC SINGER
GENE SIMMONS выступил с BRUCE KULICK и ERIC SINGER шестого мая в Лас-Вегасе в рамках мероприятия "An Evening With Gene Simmons".
Двухдневные билеты по цене $4,955 включали ужин в VooDoo Steak на 50-м этаже отеля, предметы из личной коллекции Gene'a, памятную тарелку и выступление группы Simmons'a на площадке для мини-гольфа Kiss By Monster.
«Это для ограниченного числа людей, 100, может быть 200, настоящих фанатов», — сказал музыкант газете Las Vegas Review-Journal, когда о мероприятии было впервые объявлено в марте.
«Мы собираемся полностью закрыться и провести с фанатами целый день. Мы займем весь ресторан».
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