GENE SIMMONS выступил с BRUCE KULICK и ERIC SINGER



GENE SIMMONS выступил с BRUCE KULICK и ERIC SINGER шестого мая в Лас-Вегасе в рамках мероприятия "An Evening With Gene Simmons".



Двухдневные билеты по цене $4,955 включали ужин в VooDoo Steak на 50-м этаже отеля, предметы из личной коллекции Gene'a, памятную тарелку и выступление группы Simmons'a на площадке для мини-гольфа Kiss By Monster.



«Это для ограниченного числа людей, 100, может быть 200, настоящих фанатов», — сказал музыкант газете Las Vegas Review-Journal, когда о мероприятии было впервые объявлено в марте.



«Мы собираемся полностью закрыться и провести с фанатами целый день. Мы займем весь ресторан».































