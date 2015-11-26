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Bruce Kulick

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8 апр 2021 : 		 Бывший гитарист KISS даёт советы начинающим артистам

8 янв 2021 : 		 BRUCE KULICK: «Я не ссорился с ребятами из KISS»

6 окт 2020 : 		 Причина смерти Боба Кулика

10 авг 2020 : 		 BRUCE KULICK уверен, что пандемия закончится

26 июн 2020 : 		 BRUCE KULICK вспоминает брата

9 июн 2020 : 		 GRAHAM BONNET: «Боб Кулик был зол и потерян, когда я говорил с ним последний раз»

9 июн 2020 : 		 Гитарист W.A.S.P. о Бобе Кулике

5 июн 2020 : 		 ACE FREHLEY почтил память Боба Кулика

4 июн 2020 : 		 Лидер W.A.S.P. о Бобе Кулике

4 июн 2020 : 		 Музыканты KISS, SONS OF APOLLO, KINGDOM COME, FOZZY почтили память Боба Кулика

3 июн 2020 : 		 BRUCE KULICK: «Привычной службы по брату не будет»

29 май 2020 : 		 Умер Боб Кулик

24 май 2020 : 		 BRUCE KULICK: «Многие пожилые музыканты могут досрочно уйти на пенсию»

22 май 2020 : 		 BRUCE KULICK: «Боюсь ли я вируса? В какой-то степени»

17 май 2020 : 		 BRUCE KULICK: «Я бы потерял свободу, если бы вернулся в KISS»

2 май 2020 : 		 BRUCE KULICK о ссоре с братом

19 дек 2019 : 		 BRUCE KULICK хотел бы сделать запись с группой из "Kiss Kruise"

27 ноя 2019 : 		 BOB KULICK и DAVID GLEN EISLEY почтили память создателя Губки Боба

12 ноя 2019 : 		 BOB KULICK против BRUCE'а KULICK'а

30 сен 2019 : 		 BRUCE KULICK присоединился к COURTNEY GAINS и JOHN FRANKLIN

25 дек 2018 : 		 Рождественская песня от BRUCE KULICK

5 дек 2017 : 		 BRUCE KULICK выступил с MR. LORDI

14 сен 2017 : 		 Новый альбом доступен для прослушивания BOB KULICK

4 янв 2017 : 		 Новое видео BRUCE KULICK

9 дек 2016 : 		 BRUCE KULICK исполнил десять песен KISS

1 июн 2016 : 		 BRUCE KULICK исполнил гимн США
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Бывший гитарист KISS даёт советы начинающим артистам



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В новом интервью для The Sessions бывший гитарист KISS и нынешний участник GRAND FUNK RAILROAD Bruce Kulick дал советы начинающим артистам, желающим попасть в музыкальный бизнес:

«Самое интересное, и я знаю, что вы в курсе, теперь благодаря интернету неважно, где вы живёте. Я хвастался тем, что вырос в Нью-Йорке, так что я увидел все эти известные группы. Я мог бы пройти прослушивание в Meat Loaf, потому что всё это было в Нью-Йорке. Лейбл в Нью-Йорке, юристы в Нью-Йорке... Вы понимаете, о чём я. И чтобы стать знаменитым в 60-70-е, и, может, в 80-е, тебе нужно было находиться в крупном городе. Но сейчас есть интернет и новые способы делиться музыкой, и есть люди, получившие Грэмми, которые просто делают всё это на своём ноутбуке, и их успех на самом деле заключается в том, что они создают нечто, имеющее связь с людьми. Сейчас правила игры для всех одинаковы, и любой может выйти на сцену. Так что теперь речь идёт о том, чтобы быть как можно более уникальным, особенным и замечательным.

Я думаю, очень важно, чтобы каждый перенял что-то от своего героя, — того, кто повлиял на тебя, — но затем сделал всё по-своему. Я помню Paul'a [Stanley, фронтмена KISS] ещё во времена KISS, и я был действительно очарован потрясающей группой, которая звучала так же, как VAN HALEN. Но это было их проблемой на самом деле — они звучали точно так же, как VAN HALEN. Возьмите отличный элемент и сделайте его своим. Конечно, когда появились GUNS N' ROSES, никто ничего подобного ранее не слышал, но это всё равно был рок-н-ролл, он был целеустремлённым и мощным.

Есть много новой музыки, которая не по мне, но суть в том, что есть артисты, которые имеют связь со многими людьми, и я думаю, что каким-то образом их внутренняя муза в этом помогает. Они настолько неотёсанные, насколько это возможно. Сейчас любой может сделать хорошее видео. Будьте как можно более творческими.

Я благословлён тем, что у меня есть. Для кого-то совершенно нового это совсем другое. Я всегда буду парнем из KISS, который играет с GRAND FUNK, но новые артисты начинают с нуля, так что никуда не денешься. Но не сдавайтесь. Если у вас действительно что-то есть, продолжайте. Продолжайте двигаться вперёд. Продолжайте придумывать способы, как можно улучшить свои показатели и достучаться до людей. Не бойтесь критиковать людей, которыми вы восхищаетесь. Вы, наверное, замечали, как некоторые из артистов говорят о других известных артистах, продвигают их или упоминают их — об "инфлюэнсерах". Это ценно.

Я знаю все те методы, которые работают для меня, и которыми я мог бы поделиться, это, я надеюсь, вдохновение, ведь сливки всегда выходят на поверхность, и вы увидите это, если вы действительно делаете что-то особенное, что имеет связь с людьми. Это самое главное: действует ли это на людей? Потому что в конце концов это всё, на что мы реагируем. А теперь всё стало из серии "Ну хорошо". Да. Хорошо. Ты смотришь 15 секунд, но они вкладывают своё сердце и душу в эти 3–4 минуты. Но если это что-то действительно интересное, тебя затягивает.

Ты просто должен настойчиво и упорно над этим работать».

Former KISS Guitarist BRUCE KULICK





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