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Бывший гитарист KISS даёт советы начинающим артистам



В новом интервью для The Sessions бывший гитарист KISS и нынешний участник GRAND FUNK RAILROAD Bruce Kulick дал советы начинающим артистам, желающим попасть в музыкальный бизнес:



«Самое интересное, и я знаю, что вы в курсе, теперь благодаря интернету неважно, где вы живёте. Я хвастался тем, что вырос в Нью-Йорке, так что я увидел все эти известные группы. Я мог бы пройти прослушивание в Meat Loaf, потому что всё это было в Нью-Йорке. Лейбл в Нью-Йорке, юристы в Нью-Йорке... Вы понимаете, о чём я. И чтобы стать знаменитым в 60-70-е, и, может, в 80-е, тебе нужно было находиться в крупном городе. Но сейчас есть интернет и новые способы делиться музыкой, и есть люди, получившие Грэмми, которые просто делают всё это на своём ноутбуке, и их успех на самом деле заключается в том, что они создают нечто, имеющее связь с людьми. Сейчас правила игры для всех одинаковы, и любой может выйти на сцену. Так что теперь речь идёт о том, чтобы быть как можно более уникальным, особенным и замечательным.



Я думаю, очень важно, чтобы каждый перенял что-то от своего героя, — того, кто повлиял на тебя, — но затем сделал всё по-своему. Я помню Paul'a [Stanley, фронтмена KISS] ещё во времена KISS, и я был действительно очарован потрясающей группой, которая звучала так же, как VAN HALEN. Но это было их проблемой на самом деле — они звучали точно так же, как VAN HALEN. Возьмите отличный элемент и сделайте его своим. Конечно, когда появились GUNS N' ROSES, никто ничего подобного ранее не слышал, но это всё равно был рок-н-ролл, он был целеустремлённым и мощным.



Есть много новой музыки, которая не по мне, но суть в том, что есть артисты, которые имеют связь со многими людьми, и я думаю, что каким-то образом их внутренняя муза в этом помогает. Они настолько неотёсанные, насколько это возможно. Сейчас любой может сделать хорошее видео. Будьте как можно более творческими.



Я благословлён тем, что у меня есть. Для кого-то совершенно нового это совсем другое. Я всегда буду парнем из KISS, который играет с GRAND FUNK, но новые артисты начинают с нуля, так что никуда не денешься. Но не сдавайтесь. Если у вас действительно что-то есть, продолжайте. Продолжайте двигаться вперёд. Продолжайте придумывать способы, как можно улучшить свои показатели и достучаться до людей. Не бойтесь критиковать людей, которыми вы восхищаетесь. Вы, наверное, замечали, как некоторые из артистов говорят о других известных артистах, продвигают их или упоминают их — об "инфлюэнсерах". Это ценно.



Я знаю все те методы, которые работают для меня, и которыми я мог бы поделиться, это, я надеюсь, вдохновение, ведь сливки всегда выходят на поверхность, и вы увидите это, если вы действительно делаете что-то особенное, что имеет связь с людьми. Это самое главное: действует ли это на людей? Потому что в конце концов это всё, на что мы реагируем. А теперь всё стало из серии "Ну хорошо". Да. Хорошо. Ты смотришь 15 секунд, но они вкладывают своё сердце и душу в эти 3–4 минуты. Но если это что-то действительно интересное, тебя затягивает.



Ты просто должен настойчиво и упорно над этим работать».







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