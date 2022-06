сегодня



BRUCE KULICK целиком исполняет "Revenge"



BRUCE KULICK при поддержке Todd'a Kerns'a, Zach'a Throne'a и Brent'a Fitz'a целиком исполнил материал альбома "Revenge".



Сет-лист:



"Unholy"

"Take It Off"

"Tough Love"

"Spit"

"Hooked on Rock 'n' Roll" (Peter Criss cover with Peter Criss)

"God Gave Rock and Roll to You" Domino

"Heart of Chrome"

"Thou Shalt Not"

"Every Time I Look at You"

"Paralyzed"

"I Just Wanna"

"Carr Jam / Sword and Stone"



Encore:

"Tears Are Falling"

"Crazy Crazy Nights"

"Turn on the Night"







+1 -0



просмотров: 249