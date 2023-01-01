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*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 17
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
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Bruce Kulick

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1 июн 2022 : 		 PETER CRISS присоединился на сцене к BRUCE KULICK

29 апр 2022 : 		 Видео с выступления BRUCE KULICK

17 мар 2022 : 		 BRUCE KULICK исполняет трек KISS

21 фев 2022 : 		 BRUCE KULICK посвятил песню бывшему барабанщику KISS

3 янв 2022 : 		 ERIC SINGER присоединился на сцене к BRUCE KULICK

16 дек 2021 : 		 BRUCE KULICK исполняет трек KISS

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2 дек 2021 : 		 BRUCE KULICK исполняет трек KISS

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BRUCE KULICK вспоминает KISS Alive III



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BRUCE KULICK опубликовал следующее сообщение:

«18 мая 2023 года исполнилось 30 лет с момента выхода KISS "Alive III". Третий концертный диск группы уникален тем, что это первый диск эпохи без грима. Следуя традициям "Alive!" и "Alive II", известный звукоинженер и продюсер Eddie Kramer запечатлел группу в трёх городах Среднего Запада на передвижных звукозаписывающих машинах. Кадры и записи сделаны во время тура KISS "Revenge" во время уикенда Дня благодарения 1993-го года. Были записаны концерты в Детройте, Кливленде и Индианаполисе, а Детройт также был снят для выпуска видеофильма под названием "KISS Konfidential", о котором я рассказываю в своём материале. Я делюсь песнями, историями и воспоминаниями о событиях, использованных для продвижения релиза, а также рассказываю о своих гитарах и одной очень особенной гитарной педали Uni-Vibe».

BRUCE KULICK Celebrates 30th Anniversary Of KISS Alive III; Video




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