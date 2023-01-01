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BRUCE KULICK вспоминает KISS Alive III



BRUCE KULICK опубликовал следующее сообщение:



«18 мая 2023 года исполнилось 30 лет с момента выхода KISS "Alive III". Третий концертный диск группы уникален тем, что это первый диск эпохи без грима. Следуя традициям "Alive!" и "Alive II", известный звукоинженер и продюсер Eddie Kramer запечатлел группу в трёх городах Среднего Запада на передвижных звукозаписывающих машинах. Кадры и записи сделаны во время тура KISS "Revenge" во время уикенда Дня благодарения 1993-го года. Были записаны концерты в Детройте, Кливленде и Индианаполисе, а Детройт также был снят для выпуска видеофильма под названием "KISS Konfidential", о котором я рассказываю в своём материале. Я делюсь песнями, историями и воспоминаниями о событиях, использованных для продвижения релиза, а также рассказываю о своих гитарах и одной очень особенной гитарной педали Uni-Vibe».







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