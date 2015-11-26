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BRUCE KULICK уверен, что пандемия закончится



Бывший гитарист KISS Bruce Kulick поговорил с Max1on1 о коронакризисе:



«Думаю, однажды это останется в прошлом. Конечно, я не учёный, чтобы объяснить это, да и не факт, что учёные тоже знают, когда всё закончится. Но народ любит развлекаться. Меня, безусловно, расстраивает, что я не могу обняться с ближним, это печально. Но в целом музыка по-прежнему что-то значит в нашей жизни, и когда мы оставим всё это позади, люди будут делать всё то же, что и раньше. Многие будут лучше соблюдать правила гигиены. Пандемия не будет продолжаться бесконечно. Весь мир в целом и каждый человек по отдельности находятся в огромном напряжении. Сейчас мы, конечно, переживаем безумное время».













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