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Bruce Kulick

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10 авг 2020 : 		 BRUCE KULICK уверен, что пандемия закончится

26 июн 2020 : 		 BRUCE KULICK вспоминает брата

9 июн 2020 : 		 GRAHAM BONNET: «Боб Кулик был зол и потерян, когда я говорил с ним последний раз»

9 июн 2020 : 		 Гитарист W.A.S.P. о Бобе Кулике

5 июн 2020 : 		 ACE FREHLEY почтил память Боба Кулика

4 июн 2020 : 		 Лидер W.A.S.P. о Бобе Кулике

4 июн 2020 : 		 Музыканты KISS, SONS OF APOLLO, KINGDOM COME, FOZZY почтили память Боба Кулика

3 июн 2020 : 		 BRUCE KULICK: «Привычной службы по брату не будет»

29 май 2020 : 		 Умер Боб Кулик

24 май 2020 : 		 BRUCE KULICK: «Многие пожилые музыканты могут досрочно уйти на пенсию»

22 май 2020 : 		 BRUCE KULICK: «Боюсь ли я вируса? В какой-то степени»

17 май 2020 : 		 BRUCE KULICK: «Я бы потерял свободу, если бы вернулся в KISS»

2 май 2020 : 		 BRUCE KULICK о ссоре с братом

19 дек 2019 : 		 BRUCE KULICK хотел бы сделать запись с группой из "Kiss Kruise"

27 ноя 2019 : 		 BOB KULICK и DAVID GLEN EISLEY почтили память создателя Губки Боба

12 ноя 2019 : 		 BOB KULICK против BRUCE'а KULICK'а

30 сен 2019 : 		 BRUCE KULICK присоединился к COURTNEY GAINS и JOHN FRANKLIN

25 дек 2018 : 		 Рождественская песня от BRUCE KULICK

5 дек 2017 : 		 BRUCE KULICK выступил с MR. LORDI

14 сен 2017 : 		 Новый альбом доступен для прослушивания BOB KULICK

4 янв 2017 : 		 Новое видео BRUCE KULICK

9 дек 2016 : 		 BRUCE KULICK исполнил десять песен KISS

1 июн 2016 : 		 BRUCE KULICK исполнил гимн США

29 май 2015 : 		 BRUCE KULICK выпустил сингл

9 май 2015 : 		 BRUCE KULICK выпустит сингл в июне

16 авг 2011 : 		 BRUCE KULICK работает с «потрясающим артистом» ANDREW LONDON'ом
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|||| сегодня

BRUCE KULICK уверен, что пандемия закончится



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Бывший гитарист KISS Bruce Kulick поговорил с Max1on1 о коронакризисе:

«Думаю, однажды это останется в прошлом. Конечно, я не учёный, чтобы объяснить это, да и не факт, что учёные тоже знают, когда всё закончится. Но народ любит развлекаться. Меня, безусловно, расстраивает, что я не могу обняться с ближним, это печально. Но в целом музыка по-прежнему что-то значит в нашей жизни, и когда мы оставим всё это позади, люди будут делать всё то же, что и раньше. Многие будут лучше соблюдать правила гигиены. Пандемия не будет продолжаться бесконечно. Весь мир в целом и каждый человек по отдельности находятся в огромном напряжении. Сейчас мы, конечно, переживаем безумное время».

Ex-KISS Guitarist BRUCE KULICK On Coronavirus Pandemic:





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