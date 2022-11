сегодня



Видео с выступления BRUCE KULICK



Видео с выступления BRUCE KULICK, состоявшегося в рамках KISS Kruise XI, доступно ниже.



Сет-лист:



"The Oath"

"Who Wants To Be Lonely"

"Hell Or High Water" / "I'll Fight Hell To Hold You" / "When Your Walls Come Down" / "No No No"

"Sword And Stone"

"Good Girl Gone Bad"

"King of Hearts"

"Bang Bang You"

"Unholy"

"Domino"

"God Gave Rock n' Roll to You"

"Forever"

"I Walk Alone"

"Crazy Nights" / "Turn On The Night"







