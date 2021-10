BRUCE KULICK — о прослушивании в KISS

сегодня



BRUCE KULICK в рамках недавнего интервью рассказал о первом прослушивании в KISS:



«Я никогда не обсуждал это публично, но я прослушивался для них, когда у них был конкурс на замену Ace'a (в 1981 году). Мой брат всегда говорил им: "Bruce великолепен. Вы должны услышать его". Но я не был готов присоединиться к этой группе, особенно в рамках того, чем они занимались, с гримом и всем остальным. Всё, что я помню о прослушивании, это то, что я не мог слышать себя, но Gene сказал: "Хорошее вибрато". И всё.



Годы спустя Митч Вайсман, который выглядел как еврейский Пол Маккартни и играл в (бродвейском мюзикле 1977 года) "Битлмания", сказал Paul'у: "Если тебе нужен гитарист-призрак, позвони Bruce'у. Он действительно умеет играть". Я даже не знаю, откуда он узнал о моей манере игры. Но внезапно, если раньше моему брату всегда звонили с просьбой о помощи в работе с гитарой-призраком, то теперь звонят мне. И вот я помог им в одной песне на "Animalize" (1984) и немного в конце другой (Примечание: Kulick появляется на "Lonely Is The Hunter" и "Murder In High-Heels").



Paul знал меня с тех пор, как я временами находился в одной светской тусовке, когда меня туда брал с собой брат. Теперь у меня появилась возможность поучаствовать и сыграть на гитаре для него. Он был доволен тем, что я сделал, и перед моим уходом он сказал мне: "Не стригись". Я такой: "Это ещё что такое?" Волосы были длиной до плеч. и через месяц после этого мне позвонили из офиса KISS. Они попросили меня заменить Марка Сент-Джона, нового гитариста. У него артрит, и его рука распухла. Я подумал: "Я только что выиграл в лотерею. Я могу быть в KISS от двух до шести недель"».







