Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DORO PESCH — о временах гранжа 281
*Новая песня GHOST 84
*Новая песня GUNS N' ROSES 50
*Новое видео KK'S PRIEST 35
*ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней... 30
[= ||| все новости группы



*

Bruce Kulick

*



6 окт 2021 : 		 BRUCE KULICK — о прослушивании в KISS

12 авг 2021 : 		 BRUCE KULICK & THE VEGAS M.O.B.B. выпускают ЕР

2 июн 2021 : 		 BRUCE KULICK почтил память брата

26 апр 2021 : 		 BRUCE KULICK и REGGAE KISS исполняют KISS

13 апр 2021 : 		 BRUCE KULICK устроит стрим

8 апр 2021 : 		 BRUCE KULICK даёт советы начинающим артистам

8 янв 2021 : 		 BRUCE KULICK: «Я не ссорился с ребятами из KISS»

6 окт 2020 : 		 Причина смерти Боба Кулика

10 авг 2020 : 		 BRUCE KULICK уверен, что пандемия закончится

26 июн 2020 : 		 BRUCE KULICK вспоминает брата

9 июн 2020 : 		 GRAHAM BONNET: «Боб Кулик был зол и потерян, когда я говорил с ним последний раз»

9 июн 2020 : 		 Гитарист W.A.S.P. о Бобе Кулике

5 июн 2020 : 		 ACE FREHLEY почтил память Боба Кулика

4 июн 2020 : 		 Лидер W.A.S.P. о Бобе Кулике

4 июн 2020 : 		 Музыканты KISS, SONS OF APOLLO, KINGDOM COME, FOZZY почтили память Боба Кулика

3 июн 2020 : 		 BRUCE KULICK: «Привычной службы по брату не будет»

29 май 2020 : 		 Умер Боб Кулик

24 май 2020 : 		 BRUCE KULICK: «Многие пожилые музыканты могут досрочно уйти на пенсию»

22 май 2020 : 		 BRUCE KULICK: «Боюсь ли я вируса? В какой-то степени»

17 май 2020 : 		 BRUCE KULICK: «Я бы потерял свободу, если бы вернулся в KISS»

2 май 2020 : 		 BRUCE KULICK о ссоре с братом

19 дек 2019 : 		 BRUCE KULICK хотел бы сделать запись с группой из "Kiss Kruise"

27 ноя 2019 : 		 BOB KULICK и DAVID GLEN EISLEY почтили память создателя Губки Боба

12 ноя 2019 : 		 BOB KULICK против BRUCE'а KULICK'а

30 сен 2019 : 		 BRUCE KULICK присоединился к COURTNEY GAINS и JOHN FRANKLIN

25 дек 2018 : 		 Рождественская песня от BRUCE KULICK
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BRUCE KULICK — о прослушивании в KISS



*
zoom
*
* *
BRUCE KULICK в рамках недавнего интервью рассказал о первом прослушивании в KISS:

«Я никогда не обсуждал это публично, но я прослушивался для них, когда у них был конкурс на замену Ace'a (в 1981 году). Мой брат всегда говорил им: "Bruce великолепен. Вы должны услышать его". Но я не был готов присоединиться к этой группе, особенно в рамках того, чем они занимались, с гримом и всем остальным. Всё, что я помню о прослушивании, это то, что я не мог слышать себя, но Gene сказал: "Хорошее вибрато". И всё.

Годы спустя Митч Вайсман, который выглядел как еврейский Пол Маккартни и играл в (бродвейском мюзикле 1977 года) "Битлмания", сказал Paul'у: "Если тебе нужен гитарист-призрак, позвони Bruce'у. Он действительно умеет играть". Я даже не знаю, откуда он узнал о моей манере игры. Но внезапно, если раньше моему брату всегда звонили с просьбой о помощи в работе с гитарой-призраком, то теперь звонят мне. И вот я помог им в одной песне на "Animalize" (1984) и немного в конце другой (Примечание: Kulick появляется на "Lonely Is The Hunter" и "Murder In High-Heels").

Paul знал меня с тех пор, как я временами находился в одной светской тусовке, когда меня туда брал с собой брат. Теперь у меня появилась возможность поучаствовать и сыграть на гитаре для него. Он был доволен тем, что я сделал, и перед моим уходом он сказал мне: "Не стригись". Я такой: "Это ещё что такое?" Волосы были длиной до плеч. и через месяц после этого мне позвонили из офиса KISS. Они попросили меня заменить Марка Сент-Джона, нового гитариста. У него артрит, и его рука распухла. Я подумал: "Я только что выиграл в лотерею. Я могу быть в KISS от двух до шести недель"».

BRUCE KULICK Looks Back On First Audition For KISS -



Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 390

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом