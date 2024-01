сегодня



BRUCE KULICK намерен выпустить мемуары



Бывший гитарист KISS Bruce Kulick, недавно покинувший GRAND FUNK RAILROAD после 23 лет выступлений в составе легендарной рок-группы, рассказал Ultimate Classic Rock, что, возможно, возьмётся за написание мемуаров. На вопрос о том, как далеко он уже зашёл в написании книги, 70-летний музыкант ответил:



«Я начал, наверное, лет 20 назад. Мне нужно проверить даты. Был один человек в индустрии, с которым я работал, Кен Гуллик, который очень повлиял на выход "Kissology" и тому подобных вещей, потому что он работал на лейбле Universal. Он также участвовал в работе над моим альбомом "BK3". У нас была идея сделать совместную книгу, и он смог взять интервью у таких людей, как мои родители и Боб Эзрин. Там есть главы, которые я так и не дописал.



Ирония заключается в том, что в то время этого было почти достаточно, если вы хотели заключить сделку по продаже книги: "Что вы думаете о книге, рассказывающей историю Брюса Кулика?" С точки зрения времени это было не очень удачно. Это было слишком тесно связано с KISS с их продолжающейся славой, воссоединением и возвращением к макияжу. Но издатели хотели только грязи — как MÖTLEY CRÜE. Я не буду писать такую книгу. Мне не нравится уничтожать людей. Я слышал множество книг от людей, с которыми я работал, и читал кое-что. И я думаю: "Они не должны были так говорить". Но я понимаю, что они хотели сказать, что не ладили с тем или иным человеком. Я не смотрю на книгу в таком свете. Что означало, что тогда я не собирался заключать договор на издание книги. [Смеётся].



Для себя я хочу отметить свои годы, но рассказать предысторию. Я бы хотел затронуть те события, которые можно описать, только если я присутствовал при них. Например, каково это — 12 часов находиться на съёмках клипа с Эриком Карром, исполняющим "God Gave Rock And Roll To You II". Я не должен говорить ни о ком ничего негативного. Очевидно, есть некоторые истории, которые я считаю нужным прояснить для людей, потому что они знали о существовании напряжённости. Знаете, каково было работать в группе? Но я действительно хочу просто рассказать свою историю в смысле воспевания музыки и того, как она была сделана, почти как некоторые из моих блогов, которые я вёл на своем старом сайте. Я всё ещё думаю, что это было бы очень интересно для людей.



Я знаю, что некоторые люди пишут книги, и чем более возмутительными они хотят их сделать, тем лучше, так они на это смотрят. К сожалению, некоторые издатели предпочитают, чтобы вы рассказывали о самых скандальных событиях. Скажу честно, мне показалось, что и Джин [Симмонс], и Пол [Стэнли] были очень странными по отношению друг к другу. Я не читал всю книгу, но когда я прочитал некоторые моменты, то подумал: "Интересно, что чувствует другой человек, когда читает это или слышит в аудиокниге?" Я думаю, у меня есть отличная история, которую стоит рассказать. Есть некоторые вещи о том, как началась моя карьера, как я дошёл до того, что стал участником KISS, и некоторые другие вещи, о которых я умолчал, потому что хочу оставить их для книги».







