сегодня



BRUCE KULICK устроит стрим



BRUCE KULICK проведёт стрим "Bruce Kulick Live In Las Vegas", который будет транслироваться из Marquee Club's Library внутри Cosmopolitan Hotel and Casino, Лас-Вегас. В рамках концерта к нему присоединятся жена Lisa, а также Todd Kerns, известный по работе в SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS. Они исполнят материал KISS, а также THE ROLLING STONES, THE BEATLES, THE WHO, Elvis Presley и других. Билеты можно найти здесь.







