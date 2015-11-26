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Bruce Kulick

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13 апр 2021 : 		 BRUCE KULICK устроит стрим

8 апр 2021 : 		 BRUCE KULICK даёт советы начинающим артистам

8 янв 2021 : 		 BRUCE KULICK: «Я не ссорился с ребятами из KISS»

6 окт 2020 : 		 Причина смерти Боба Кулика

10 авг 2020 : 		 BRUCE KULICK уверен, что пандемия закончится

26 июн 2020 : 		 BRUCE KULICK вспоминает брата

9 июн 2020 : 		 GRAHAM BONNET: «Боб Кулик был зол и потерян, когда я говорил с ним последний раз»

9 июн 2020 : 		 Гитарист W.A.S.P. о Бобе Кулике

5 июн 2020 : 		 ACE FREHLEY почтил память Боба Кулика

4 июн 2020 : 		 Лидер W.A.S.P. о Бобе Кулике

4 июн 2020 : 		 Музыканты KISS, SONS OF APOLLO, KINGDOM COME, FOZZY почтили память Боба Кулика

3 июн 2020 : 		 BRUCE KULICK: «Привычной службы по брату не будет»

29 май 2020 : 		 Умер Боб Кулик

24 май 2020 : 		 BRUCE KULICK: «Многие пожилые музыканты могут досрочно уйти на пенсию»

22 май 2020 : 		 BRUCE KULICK: «Боюсь ли я вируса? В какой-то степени»

17 май 2020 : 		 BRUCE KULICK: «Я бы потерял свободу, если бы вернулся в KISS»

2 май 2020 : 		 BRUCE KULICK о ссоре с братом

19 дек 2019 : 		 BRUCE KULICK хотел бы сделать запись с группой из "Kiss Kruise"

27 ноя 2019 : 		 BOB KULICK и DAVID GLEN EISLEY почтили память создателя Губки Боба

12 ноя 2019 : 		 BOB KULICK против BRUCE'а KULICK'а

30 сен 2019 : 		 BRUCE KULICK присоединился к COURTNEY GAINS и JOHN FRANKLIN

25 дек 2018 : 		 Рождественская песня от BRUCE KULICK

5 дек 2017 : 		 BRUCE KULICK выступил с MR. LORDI

14 сен 2017 : 		 Новый альбом доступен для прослушивания BOB KULICK

4 янв 2017 : 		 Новое видео BRUCE KULICK

9 дек 2016 : 		 BRUCE KULICK исполнил десять песен KISS
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BRUCE KULICK устроит стрим



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BRUCE KULICK проведёт стрим "Bruce Kulick Live In Las Vegas", который будет транслироваться из Marquee Club's Library внутри Cosmopolitan Hotel and Casino, Лас-Вегас. В рамках концерта к нему присоединятся жена Lisa, а также Todd Kerns, известный по работе в SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS. Они исполнят материал KISS, а также THE ROLLING STONES, THE BEATLES, THE WHO, Elvis Presley и других. Билеты можно найти здесь.

Former KISS Guitarist BRUCE KULICK Announces



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