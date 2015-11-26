сегодня



BRUCE KULICK вспоминает брата



BRUCE KULICK поделился сообщением в Инстаграм и вспомнил своего брата Боба, скончавшегося в возрасте 70 лет. Причина смерти до сих пор не объявлена.



«Недавняя смерть моего брата Боба стала шоком для меня, как и для всего музыкального мира. Слова не могут передать те эмоции, которые я испытывал при получении неожиданной новости. Несмотря на то, что в недавнем прошлом у нас были некоторые проблемы, мы очень уважали и любили друг друга. Некоторые из его знакомых совсем недавно поделились со мной тем, как он хорошо обо мне отзывался и говорил, что если с ним что-нибудь случится, его брат займётся его делами.



Мы с Лизой занимались всеми печальными делами, о которых приходится позаботиться, когда умирает близкий человек. Любой, кто это испытал, поймёт горечь и все трудности, связанные с этим.



Боб жил один в Лас-Вегасе. Несмотря на то, что он умер в 70 лет, он прожил полноценную жизнь, его музыкальная карьера началась ещё в подростковом возрасте. Я всегда гордился его амбициями в музыкальном бизнесе. Я вспоминаю сейчас о его достижениях и список артистов, с которыми он работал, и он исполнил свою мечту. Он собирал всё, что связано с его 50-летней карьерой, начиная с каждого тура, записей, туристических фотографий, почтовых открыток, вырезок из прессы, и заканчивая всем остальным.



Мы с Лизой поражены необъятностью того материала, который мы нашли. И, конечно же, рады, что он сохранил эти вещи. Со временем я поделюсь с вами всем, потому что есть много интересных фотографий и вырезок за его карьеру, которые, я знаю, вам понравятся.



В дополнение ко всем его личным вещам, некоторые из вас, возможно, помнят, что Боб жил в Беверли-Хиллз в течение 30 лет. У него были длительные отношения с известной голливудской актрисой по имени Стелла Стивенс. Он познакомился с ней в 1983 году, и я в шутку назвал его "Голливудским Бобом". Её наследство — это то, чем мы с Лизой поделимся с вами, и я уверен, что это заставит Боба улыбнуться с небес. Стелла была для него целым миром, он очень любил и обожал её. #bobkulick #bobkulickmusic #guitarist #kisstory #stellastevens #hollywoodbob #gonetoosoon #ripbob».







+0 -0



просмотров: 56

