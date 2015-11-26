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Bruce Kulick

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26 июн 2020 : 		 BRUCE KULICK вспоминает брата

9 июн 2020 : 		 GRAHAM BONNET: «Боб Кулик был зол и потерян, когда я говорил с ним последний раз»

9 июн 2020 : 		 Гитарист W.A.S.P. о Бобе Кулике

5 июн 2020 : 		 ACE FREHLEY почтил память Боба Кулика

4 июн 2020 : 		 Лидер W.A.S.P. о Бобе Кулике

4 июн 2020 : 		 Музыканты KISS, SONS OF APOLLO, KINGDOM COME, FOZZY почтили память Боба Кулика

3 июн 2020 : 		 BRUCE KULICK: «Привычной службы по брату не будет»

29 май 2020 : 		 Умер Боб Кулик

24 май 2020 : 		 BRUCE KULICK: «Многие пожилые музыканты могут досрочно уйти на пенсию»

22 май 2020 : 		 BRUCE KULICK: «Боюсь ли я вируса? В какой-то степени»

17 май 2020 : 		 BRUCE KULICK: «Я бы потерял свободу, если бы вернулся в KISS»

2 май 2020 : 		 BRUCE KULICK о ссоре с братом

19 дек 2019 : 		 BRUCE KULICK хотел бы сделать запись с группой из "Kiss Kruise"

27 ноя 2019 : 		 BOB KULICK и DAVID GLEN EISLEY почтили память создателя Губки Боба

12 ноя 2019 : 		 BOB KULICK против BRUCE'а KULICK'а

30 сен 2019 : 		 BRUCE KULICK присоединился к COURTNEY GAINS и JOHN FRANKLIN

25 дек 2018 : 		 Рождественская песня от BRUCE KULICK

5 дек 2017 : 		 BRUCE KULICK выступил с MR. LORDI

14 сен 2017 : 		 Новый альбом доступен для прослушивания BOB KULICK

4 янв 2017 : 		 Новое видео BRUCE KULICK

9 дек 2016 : 		 BRUCE KULICK исполнил десять песен KISS

1 июн 2016 : 		 BRUCE KULICK исполнил гимн США

29 май 2015 : 		 BRUCE KULICK выпустил сингл

9 май 2015 : 		 BRUCE KULICK выпустит сингл в июне

16 авг 2011 : 		 BRUCE KULICK работает с «потрясающим артистом» ANDREW LONDON'ом

30 ноя 2009 : 		 Семплы с нового альбома BRUCE'a KULICK'a
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BRUCE KULICK вспоминает брата



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BRUCE KULICK поделился сообщением в Инстаграм и вспомнил своего брата Боба, скончавшегося в возрасте 70 лет. Причина смерти до сих пор не объявлена.

«Недавняя смерть моего брата Боба стала шоком для меня, как и для всего музыкального мира. Слова не могут передать те эмоции, которые я испытывал при получении неожиданной новости. Несмотря на то, что в недавнем прошлом у нас были некоторые проблемы, мы очень уважали и любили друг друга. Некоторые из его знакомых совсем недавно поделились со мной тем, как он хорошо обо мне отзывался и говорил, что если с ним что-нибудь случится, его брат займётся его делами.

Мы с Лизой занимались всеми печальными делами, о которых приходится позаботиться, когда умирает близкий человек. Любой, кто это испытал, поймёт горечь и все трудности, связанные с этим.

Боб жил один в Лас-Вегасе. Несмотря на то, что он умер в 70 лет, он прожил полноценную жизнь, его музыкальная карьера началась ещё в подростковом возрасте. Я всегда гордился его амбициями в музыкальном бизнесе. Я вспоминаю сейчас о его достижениях и список артистов, с которыми он работал, и он исполнил свою мечту. Он собирал всё, что связано с его 50-летней карьерой, начиная с каждого тура, записей, туристических фотографий, почтовых открыток, вырезок из прессы, и заканчивая всем остальным.

Мы с Лизой поражены необъятностью того материала, который мы нашли. И, конечно же, рады, что он сохранил эти вещи. Со временем я поделюсь с вами всем, потому что есть много интересных фотографий и вырезок за его карьеру, которые, я знаю, вам понравятся.

В дополнение ко всем его личным вещам, некоторые из вас, возможно, помнят, что Боб жил в Беверли-Хиллз в течение 30 лет. У него были длительные отношения с известной голливудской актрисой по имени Стелла Стивенс. Он познакомился с ней в 1983 году, и я в шутку назвал его "Голливудским Бобом". Её наследство — это то, чем мы с Лизой поделимся с вами, и я уверен, что это заставит Боба улыбнуться с небес. Стелла была для него целым миром, он очень любил и обожал её. #bobkulick #bobkulickmusic #guitarist #kisstory #stellastevens #hollywoodbob #gonetoosoon #ripbob».

BRUCE KULICK On Brother BOB:



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