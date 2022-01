сегодня



ERIC SINGER присоединился на сцене к BRUCE KULICK



ERIC SINGER присоединился на сцене к BRUCE KULICK в рамках концерта в Count's Vamp'd, Las Vegas, Nevada, в ходе которого были исполнены следующие темы:



01. Creatures Of The Night



02. Unholy



03. Uh! All Night



04. Domino



05. Heaven's On Fire



06. Watchin' You



07. Tears Are Falling



08. I Love It Loud



09. Detroit Rock City



10. King Of The Night Time World



11. God Gave Rock And Roll To You



12. Forever



13. War Machine



14. Jungle



15. Paralyzed



16. I Just Wanna



17. Spit



18. Star Spangled Banner



19. Crazy Crazy Nights



20. Turn On The Night



































































