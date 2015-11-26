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Bruce Kulick

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BRUCE KULICK: «Я не ссорился с ребятами из KISS»



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В рамках недавней беседы с Rockin' Metal Revival Bruce Kulick коснулся темы концерта "Unplugged", состоявшегося в 1995 году, который, по сути, стал поводом для его завершения участия в составе KISS:

«Тур 1995 года, в рамках которого Criss неожиданно для многих выходил на сцену ради двух песен, стал триггером для "Unplugged", но и катализатором для воссоединения, что автоматически для меня означало прекращение участие в делах группы. Так что у меня сладкие с примесью горечи воспоминания о том времени. Вам стоит помнить, что Ace и Peter постоянно намекали на то, что "мы бы хотели вернуться в группу" или "что вы думаете насчёт реюниона". Но я не думаю, что Gene и Paul особо обращали на это внимание до момента, пока MTV не вышли с идеей "Unplugged" с привлечением к проекту этих ребят. И потом довольно быстро случилось то, что люди начали демонстрировать свою заинтересованность, промоутеры стали предлагать другие деньги. Так что было немного странно. Мы с Eric'ом Singer'ом в январе 1996 года получили сообщения, что их выдвигают на Грэмми, может, через месяц, что мы заканчиваем "Carnival Of Souls", и на этом всё. Так что это было для меня странное время».

Bruce философски относится к уходу из KISS, сказав, что это не имеет никакого отношения ни к его способностям, ни к химии, которая была у него с остальными участниками группы.

«Я не собирался уходить из KISS, потому что недостаточно хорошо играл или не ладил с ребятами; это был просто бизнес. Мне всегда нравилось говорить, что это как "Звёздные войны", которых долго не было, а потом лет через двадцать они стали появляться с завидным постоянством. Так что настал момент вернуть грим KISS, и, как вы знаете, цифры не врут — они сделали на этом огромные деньги. Возможно, это был конец моего пребывания в группе, но все эти годы моя связь с группой была очень сильной и плотной».

BRUCE KULICK Says His Connection To KISS Has Been








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