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Bruce Kulick

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6 окт 2020 : 		 Причина смерти Боба Кулика

10 авг 2020 : 		 BRUCE KULICK уверен, что пандемия закончится

26 июн 2020 : 		 BRUCE KULICK вспоминает брата

9 июн 2020 : 		 GRAHAM BONNET: «Боб Кулик был зол и потерян, когда я говорил с ним последний раз»

9 июн 2020 : 		 Гитарист W.A.S.P. о Бобе Кулике

5 июн 2020 : 		 ACE FREHLEY почтил память Боба Кулика

4 июн 2020 : 		 Лидер W.A.S.P. о Бобе Кулике

4 июн 2020 : 		 Музыканты KISS, SONS OF APOLLO, KINGDOM COME, FOZZY почтили память Боба Кулика

3 июн 2020 : 		 BRUCE KULICK: «Привычной службы по брату не будет»

29 май 2020 : 		 Умер Боб Кулик

24 май 2020 : 		 BRUCE KULICK: «Многие пожилые музыканты могут досрочно уйти на пенсию»

22 май 2020 : 		 BRUCE KULICK: «Боюсь ли я вируса? В какой-то степени»

17 май 2020 : 		 BRUCE KULICK: «Я бы потерял свободу, если бы вернулся в KISS»

2 май 2020 : 		 BRUCE KULICK о ссоре с братом

19 дек 2019 : 		 BRUCE KULICK хотел бы сделать запись с группой из "Kiss Kruise"

27 ноя 2019 : 		 BOB KULICK и DAVID GLEN EISLEY почтили память создателя Губки Боба

12 ноя 2019 : 		 BOB KULICK против BRUCE'а KULICK'а

30 сен 2019 : 		 BRUCE KULICK присоединился к COURTNEY GAINS и JOHN FRANKLIN

25 дек 2018 : 		 Рождественская песня от BRUCE KULICK

5 дек 2017 : 		 BRUCE KULICK выступил с MR. LORDI

14 сен 2017 : 		 Новый альбом доступен для прослушивания BOB KULICK

4 янв 2017 : 		 Новое видео BRUCE KULICK

9 дек 2016 : 		 BRUCE KULICK исполнил десять песен KISS

1 июн 2016 : 		 BRUCE KULICK исполнил гимн США

29 май 2015 : 		 BRUCE KULICK выпустил сингл

9 май 2015 : 		 BRUCE KULICK выпустит сингл в июне
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Причина смерти Боба Кулика



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Брат Боба Кулика Bruce обнародовал причину смерти музыканта:

«Многие из вас спрашивали о причинах смерти моего брата. У меня не было никакой информации, пока буквально пару дней назад я не получил её от коронера. Он умер у себя дома от естественных причин из-за болезни сердца.

К сожалению, я не знал, что мой брат жаловался своему врачу на боли в груди и сердцебиение. Недавно я узнал об этом, просмотрев его медицинские документы, и я считаю, что он должен был пройти лечение, но пандемия могла помешать этим планам. Для меня это было шоком, так как всё случалось так внезапно.

Я надеюсь, что если вы почувствуете боль или дискомфорт, то обратитесь к врачу.

Как бы ни были важны для меня и моей семьи эти знания о его смерти, он был слишком молод, чтобы умереть.

Спасибо всем вам за вашу поддержку в связи со случившимся. Я буду продолжать чествовать его карьеру и делиться фотографиями и его достижениями вместе со светлой стороной моего брата, которую многие из вас никогда не знали.

Покойся с миром, Боб Кулик, 1/16/1950 - 5/28/2020».

BOB KULICK



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