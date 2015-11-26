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Причина смерти Боба Кулика



Брат Боба Кулика Bruce обнародовал причину смерти музыканта:



«Многие из вас спрашивали о причинах смерти моего брата. У меня не было никакой информации, пока буквально пару дней назад я не получил её от коронера. Он умер у себя дома от естественных причин из-за болезни сердца.



К сожалению, я не знал, что мой брат жаловался своему врачу на боли в груди и сердцебиение. Недавно я узнал об этом, просмотрев его медицинские документы, и я считаю, что он должен был пройти лечение, но пандемия могла помешать этим планам. Для меня это было шоком, так как всё случалось так внезапно.



Я надеюсь, что если вы почувствуете боль или дискомфорт, то обратитесь к врачу.



Как бы ни были важны для меня и моей семьи эти знания о его смерти, он был слишком молод, чтобы умереть.



Спасибо всем вам за вашу поддержку в связи со случившимся. Я буду продолжать чествовать его карьеру и делиться фотографиями и его достижениями вместе со светлой стороной моего брата, которую многие из вас никогда не знали.



Покойся с миром, Боб Кулик, 1/16/1950 - 5/28/2020».







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