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BRUCE KULICK с женой поздравляет с праздниками



BRUCE KULICK опубликовал исполнение композиции 'Merry Christmas Baby' с женой и добавил:



«Эту песню исполняли многие наши любимые артисты, такие как Eric Clapton, Элвис Пресли, Отис Реддинг, Тина Тёрнер и другие. Мне нравится, что у Лизы появилась возможность показать свои блюзовые способности. Это живая запись из нашего дома, и мы надеемся, что она вам понравится. Отдельное спасибо Andrew Capra за его барабанную партию для нашего бэк-трека. Счастливых праздников от Bruce и Lisa!»







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