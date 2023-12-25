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Bruce Kulick

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16 ноя 2023 : 		 BRUCE KULICK отмечает юбилей Smashes, Thrashes & Hits

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21 май 2023 : 		 BRUCE KULICK вспоминает KISS Alive III

8 май 2023 : 		 GENE SIMMONS выступил с BRUCE KULICK и ERIC SINGER

20 дек 2022 : 		 Рождественский трек от BRUCE & LISA KULICK

4 ноя 2022 : 		 Видео с выступления BRUCE KULICK

30 окт 2022 : 		 BRUCE KULICK отмечает юбилей альбома KISS

5 авг 2022 : 		 PETER CRISS и BRUCE KULICK выступили вместе

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11 июн 2022 : 		 BRUCE & LISA LANE KULICK исполняют KISS

7 июн 2022 : 		 BRUCE KULICK целиком исполняет "Revenge"

1 июн 2022 : 		 PETER CRISS присоединился на сцене к BRUCE KULICK

29 апр 2022 : 		 Видео с выступления BRUCE KULICK

17 мар 2022 : 		 BRUCE KULICK исполняет трек KISS

21 фев 2022 : 		 BRUCE KULICK посвятил песню бывшему барабанщику KISS

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16 дек 2021 : 		 BRUCE KULICK исполняет трек KISS

11 дек 2021 : 		 BRUCE KULICK исполняет трек KISS

2 дек 2021 : 		 BRUCE KULICK исполняет трек KISS

25 ноя 2021 : 		 BRUCE KULICK почтил память Эрика Карра

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BRUCE KULICK с женой поздравляет с праздниками



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BRUCE KULICK опубликовал исполнение композиции 'Merry Christmas Baby' с женой и добавил:

«Эту песню исполняли многие наши любимые артисты, такие как Eric Clapton, Элвис Пресли, Отис Реддинг, Тина Тёрнер и другие. Мне нравится, что у Лизы появилась возможность показать свои блюзовые способности. Это живая запись из нашего дома, и мы надеемся, что она вам понравится. Отдельное спасибо Andrew Capra за его барабанную партию для нашего бэк-трека. Счастливых праздников от Bruce и Lisa!»

BRUCE KULICK And Wife LISA LANE KULICK Perform "Merry Christmas Baby" At Home; Video




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25 дек 2023
Вашингтон Ирвинг
Фрипп/Тойя курильщика.
Like!1

просмотров: 143

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