6 дек 2023



Кавер-версия CUTTING CREW от LORD OF THE LOST



LORD OF THE LOST представили собственное прочтение хита CUTTING CREW (I Just) Died In Your Arms. Этот трек взят из нового альбома „WEAPONS OF MASS SEDUCTION“, релиз которого намечен на 29 декабря:



CD 1:

01 Shock To The System (Cover - Billy Idol)

02 Unstoppable (Cover - Sia)

03 Smalltown Boy (Cover - Bronski Beat)

04 Turbo Lover (Cover - Judas Priest)

05 Hymn (Cover - Ultravox)

06 Give In To Me (Cover - Michael Jackson)

07 River (Cover - Bishop Briggs)

08 Somewhere Only We Know (Cover - Keane)

09 (I Just) Died In Your Arms (Cover - Cutting Crew feat. Anica Russo)

10 High (Cover - Zella Day)

11 House On A Hill (Cover - The Pretty Reckless)





CD 2:

01 The Look (Cover - Roxette feat. Blümchen)

02 Ordinary Town (Cover - Celebrate The Nun)

03 Cha Cha Cha (Cover - Käärijä)

04 Judas (Cover - Lady Gaga)

05 Children Of The Damned (Cover - Iron Maiden)

06 Wig In A Box (Cover - Hedwig & The Angry Inch)

07 Bad Romance (Cover - Lady Gaga )

08 The Most Radical Thing To Do (Cover - The Ark)

09 This Is The Life (Cover - Amy MacDonald)

10 It's A Sin (Cover - Pet Shop Boys)

11 Ordinary World (Cover - Duran Duran)







